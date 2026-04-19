Decenas de vecinos se unen en Torrero para denunciar la "chapuza" del Parque de Atracciones de Zaragoza

Los vecinos de Torrero se han concentrado este domingo en la plaza de las Canteras para exigir responsabilidades por la "auténtica chapuza" llevada a cabo en el Parque de Atracciones de Zaragoza.

La cita ha estado organizada por la plataforma Salvemos los Pinares de Venecia y a ella han asistido decenas de vecinos del barrio que han mostrado su rechazo "a la ampliación y la gestión que hace que el Parque de Atracciones haga un ERTE a más de 80 empleados".

Los convocantes han leído un manifiesto en el que han responsabilizado tanto al equipo de Gobierno municipal como a las empresas implicadas de haber impulsado un modelo "precipitado" y "alejado de la realidad del parque". Han reclamado así "una falta de previsión y supervisión en el proceso de adjudicación".

Entre sus demandas, los vecinos han solicitado la creación de una comisión de participación que defina un proyecto de parque "familiar y sostenible", el mantenimiento de los puestos de trabajo y la asignación de un presupuesto municipal específico para la revitalización de los Pinares de Venecia. Asimismo, han reclamado la declaración de este espacio como 'Arboleda de Interés Social' con motivo de su centenario.

Problemas en el parque

El Parque de Atracciones abrirá al público general partir del 6 de junio, según se señaló hace unas semanas en la planificación que la empresa envió al Consistorio. Así, durante estos meses en las instalaciones se atenderá únicamente a los compromisos (banquetes y comuniones)que se habían cerrado antes de que todo estallara por los aires.

Todo comenzó a tensarse hace unas semanas, cuando la situación económica de PAZ (que se encuentra en preconcurso de acreedores) se hizo pública. Dato que la empresa argentina, supuestamente, desconocía antes de formar la sociedad.

A todo esto se suma la complicada situación que sobrepasan los 81 empleados, quienes se enfrentan a un ERTE de más de 100 días. La plantilla será llamada en "días sueltos" para ocuparse "únicamente de la parte de hostelería" así como de la parte de seguridad, pues "la intención que han trasladado es la de intentar abrir alguna atracción".

Y precisamente toda esta situación es la que han denunciado este domingo los vecinos de Torrero, quienes han calificado la gestión como "un proceso opaco" que pone en "riesgo" el futuro del parque.