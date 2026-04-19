Cierran varios apartamentos turísticos en Zaragoza por no tener licencia: no podrán abrir hasta resolver el papeleo

La tensión por el auge de las viviendas de uso turístico (VUT) no es algo nuevo, ni en Zaragoza ni en otras ciudades de España. También es conocido que, desde hace tiempo, viene siendo el gran quebradero de las comunidades de vecinos y del sector hotelero en la ciudad.

Y, entre esta guerra fría, no es de extrañar que, en un intento de pacificar la situación, las instituciones vayan con la lupa puesta a la hora de controlar que este tipo de apartamentos turísticos cumplen con las reglas del juego.

Aunque siempre hay excepciones, o errores. La gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza celebrada esta misma semana llevaba en su orden del día un requerimiento de clausura a una empresa con apartamentos turísticos ubicados en el número 5 y 7 de la calle Cineasta Adolfo Aznar.

El motivo por el que desde el consistorio ordenaban el cierre de estas viviendas era porque, según se señalaba, el titular de Apartamentos 3000 S.L. "carece de título habilitante" para la actividad que se estaba desempeñando en ellas.

Es decir, que no tenían la licencia necesaria para poder alquilar estos pisos como apartamentos turísticos.

Un cierre que será temporal, eso sí. Una vez que desde la empresa entregen la documentación correcta podrán volver a abrir.

SOS hostelero

No obstante, la situación sigue siendo complicada. El pasado mes de febrero desde Horeca lanzaron un SOS al ayuntamiento de Zaragoza para solicitar una nueva normativa para ordenar este tipo de alojamientos.

Lo reclamaron en un informe en el que señalaban que (con estimaciones de noviembre de 2025) la capital cuenta con más de 800 VUT registradas, lo que supone alrededor de 3.000 plazas.

A esta oferta se suma una bolsa estimada de entre 200 y 290 VUT ilegales en Zaragoza ciudad, lo que apuntan que representa más de un 30% adicional sobre el parque legal.

En el mismo informe del sector se reflejaba que la facturación anual potencial asociada a esta actividad irregular podría alcanzar los 4 millones de euros en la capital.

Semanas después, este mensaje de auxilio fue tema de debate en una comisión de Urbanismo. En ella, el concejal responsable del área, Víctor Serrano, negaba que hubiera una situación alarmante en la capital en este aspecto.

Se basaba en los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), para confirmar que, de hecho, las VUT habían descendido en noviembre de 2025 (rozando entonces el 0,24% frente al 0,26% registrado en mayo de ese mismo año).

Pero, pese al descenso, lo cierto es que hay algunas zonas en las que este tipo de viviendas tienen más presencia que en otras. Desde el sector afirmaban que principalmente se encuentran concentradas en el Casco Histórico, en el entorno del Tubo y en el centro.

Y, según los datos del INE, la zona 'favorita' para este tipo de alojamientos es el área del mercado central y parte del barrio de El Gancho, donde ya suponen el 5% de las viviendas (unas 70 en total).