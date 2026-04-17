Filas "desde las 4.00" por la regularización de inmigrantes en Zaragoza: "No sabemos cómo gestionarlo"

El Ayuntamiento de Zaragoza ha vuelto a amanecer este viernes con largas filas de personas que han acudido para conseguir los certificados necesarios para acogerse a la regularización masiva de inmigrantes.

Una situación para la que el Consistorio sigue mostrándose "desbordado". Así lo ha confirmado esta misma mañana la alcaldesa Natalia Chueca, quien ha recordado el "colapso" que sufren los servicios municipales desde que este jueves comenzó la oleada de personas que buscan conseguir su documentación, a raíz de la reciente aprobación del Decreto Ley del Gobierno de España.

Chueca ha criticado la falta de coordinación e información por parte del Gobierno central y ha reclamado más recursos para hacer frente a la gran demanda.

Según ha explicado, el albergue municipal se encuentra actualmente al 100% de su capacidad, con 212 plazas ocupadas, incluyendo "personas solas y familias con menores". "El 85% son personas de fuera de España, en su mayoría de origen africano", ha detallado.

Además, ha señalado que 59 de estas personas "deberían estar siendo atendidas por el sistema estatal de protección internacional, dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez".

Chueca ha denunciado que existen plazas disponibles en ese sistema que "no se están utilizando". "Si todas las instituciones hiciesen su trabajo, especialmente en el ámbito de sus competencias, las personas más vulnerables estarían mejor atendidas", ha afirmado.

Una transferencia "encubierta" de competencias

La alcaldesa ha sido especialmente crítica con el decreto aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al considerar que supone una "transferencia encubierta de competencias" hacia los Ayuntamientos "sin financiación ni planificación previa".

"Nos vimos desbordados por sorpresa por cientos de personas que acudían a solicitar documentación, como el certificado de vulnerabilidad, del que ni siquiera conocemos los criterios de aplicación", ha asegurado.

En este sentido, ha denunciado una "descortesía institucional" por parte del Gobierno, al no haber informado previamente a las entidades locales. "Cuando necesitamos colaboración del Estado para organizar eventos, trabajamos con antelación y coordinación. Aquí ha ocurrido todo lo contrario", ha comparado.

La situación se ha evidenciado con largas colas a las puertas del Ayuntamiento desde primeras horas de la madrugada. "Este jueves había personas desde las 4.00 esperando para pedir algo que no sabemos ni cómo debemos gestionarlo", ha denunciado

Sobre la posibilidad de aumentar refuerzos municipales, Chueca ha insistido en que el Consistorio "no puede actuar sin directrices claras".

La alcaldesa ha reclamado al Gobierno central que "aclare qué papel deben desempeñar los ayuntamientos" y que dote de recursos a las administraciones locales. Asimismo, ha acusado al Ejecutivo de generar "expectativas" entre la población migrante sin garantizar los medios necesarios para su atención.

Un proceso en fase inicial

El delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, ha respondido a las declaraciones de Chueca asegurando que el proceso de regularización de personas migrantes "está recién arrancado" y que el Ejecutivo ha puesto "ya a disposición de los interesados toda la información necesaria a través de la web del Ministerio".

El delegado ha reconocido que, al tratarse de un proceso en fase inicial, es "lógico y natural" que surjan dudas y que aumenten las consultas en distintas administraciones. No obstante, ha criticado la gestión del Ayuntamiento de Zaragoza, señalando que la situación responde "más a un marco ideológico que real".

En este sentido, ha reprochado al Consistorio el tratamiento que está dando a las colas registradas en las dependencias municipales, asegurando que en otros procesos similares "no se ha generado la misma polémica". Una actitud que, a ojos del delegado del Gobierno, responde al contexto político y a los acuerdos del Partido Popular con Vox, afirmando que el Ayuntamiento "se ha subido a esa ola".

Según ha explicado, el consistorio "ya conocía desde febrero la previsión de un aumento de solicitudes y el calendario aproximado del proceso, que se desarrolla entre abril y junio".

Beltrán ha defendido además que no corresponde a la Delegación del Gobierno "rendir cuentas al Ayuntamiento sobre cuestiones como el refuerzo de Policía Nacional o de oficinas estatales". Igualmente, ha señalado que la financiación de este tipo de procesos "se aborda en conferencias sectoriales en las que participan comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios".

El delegado ha insistido en que el objetivo de la regularización es "aflorar la economía sumergida" y reconocer derechos a personas que "ya están trabajando en España", en sectores como los cuidados, la construcción o el campo. "Se trata de convertirlos en ciudadanos con derechos", ha afirmado, apelando a una mayor "altura de miras".

"Paciencia"

Respecto al "colapso" vivido en el Ayuntamiento, ha pedido "paciencia" y ha confiado en que "la situación se normalizará" en los próximos días a medida que las entidades colaboradoras "avancen en su labor y se diversifiquen los canales de atención".

Por último, sobre las acusaciones de la alcaldesa en cuanto a las personas en situación de vulnerabilidad que son competencia del Ejecutivo Central, ha cuestionado la "fiabilidad" de los datos municipales.

"La información más precisa es la de la Policía Nacional", ha declarado, lamentando, además, "la falta de comunicación institucional en algunos casos" y reclamando una colaboración "más adecuada y elegante" entre administraciones.

Una inmigración "ordenada y selectiva"

Desde el grupo municipal de Vox han vuelto a mostrar su indignación ante lo que consideran una política de "puertas abiertas". La portavoz del partido en Zaragoza, Eva Torres, ha solicitado la paralización del Decreto Ley, así como el retorno "a una inmigración ordenada y selectiva que beneficie a la ciudad".

"Este viernes, el Ayuntamiento vuelve a estar colapsado. Las consecuencias de esto las estamos pagando los zaragozanos y los españoles con listas de espera interminables en los servicios públicos donde cada 18 minutos muere una persona esperando atención", ha denunciado la concejal en el vídeo difundido a través de sus redes sociales.