Inician las obras en uno de los grandes pulmones verdes de Zaragoza: la primera fase concluirá a principios del 2027

Las obras han llegado al parque del Tio Jorge en Zaragoza. Este jueves, el sonido de la maquinaria trabajando ha sido el gran protagonista en este pulmón verde de la ciudad, que trabajan ya en la primera fase del proyecto.

Las obras, que inicialmente estaban previstas para los días posteriores a la Cincomarzada -festivo que se celebra en el Tío Jorge-, han comenzado este jueves tras un mes y medio de trabajos centrados en "la planificación para que, a partir de hoy, todo vaya de continuo y no haya ninguna interrupción".

Así lo ha confirmado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que ha visitado la zona verde esta mañana junto a la concejal de Medioambiente, Tatiana Gaudes, y al concejal de Urbanismo, Víctor Serrano. La primera edil ha recordado que los trabajos tienen un presupuesto de 3.400.000 euros y serán llevados a cabo por el grupo Mariano López Navarro "con un 20% menos de coste que lo licitado inicialmente".

Esta parte de las obras tendrá una duración aproximada de 12 meses, concluyéndose durante el primer trimestre de 2027.

Uno de los principales focos de esta primera fase será la sustitución del colector central, una infraestructura de saneamiento de casi 500 metros de longitud y 1,4 metros de diámetro, cuya antigüedad y estado actual generan problemas en la evacuación de aguas. Esta actuación será ejecutada de forma conjunta por Ecociudad y el Servicio de Infraestructura Verde del Ayuntamiento.

Además de reconducir las aguas y mejorar el saneamiento, la intervención servirá para reforzar el bulevar central del parquecomo eje vertebrador. Este paseo será repavimentado desde la plaza San Gregorio hasta el monumento al Tío Jorge, recuperando su protagonismo como punto neurálgico de tránsito y encuentro.

La primera fase de renovación también incorporará mejoras visibles y demandadas por los vecinos. A ambos lados de la zona sur del bulevar se creará una nueva plaza polivalente, denominada “Cinco de marzo”, que servirá como espacio multifuncional: se instalarán nuevas pistas deportivas y se habilitará como lugar para la celebración de eventos y actividades al aire libre.

Asimismo, se renovará la zona de juegos infantiles próxima al Centro Cívico Tío Jorge, incorporando elementos más modernos, seguros e inclusivos. Y para mejorar el mantenimiento del parque, se reubicará y concentrará toda la infraestructura logística (almacenamiento y herramientas) en un único punto accesible y organizado.

Esta actuación es solo el comienzo de un proyecto más amplio, pues los trabajos continuarán con el resto de fases que abordarán por completo el parque.