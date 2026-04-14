El PSOE plantea incentivos fiscales para trasladar oficinas a locales vacíos: "Se liberarían cientos de viviendas"

La concejal socialista Ros Cihuelo ha propuesto al Gobierno de Chueca la puesta en marcha de incentivos fiscales, dentro de las competencias municipales, que "faciliten que actividades profesionales en viviendas se trasladen a locales vacíos en planta calle, con el objetivo de liberar vivienda para uso residencial, siendo una alternativa real, viable y a corto plazo ante la alarmante falta de vivienda asequible en Zaragoza".

Según ha señalado la edil, se estima que actualmente en Zaragoza hay entre 5.000 y 7.000 viviendas con uso profesional. "Si se consiguiera que solo uno de cada diez profesionales se trasladara a locales hoy por hoy vacíos, ya estaríamos liberando cientos de viviendas. Construir es necesario, pero cada vez es más caro y tarda años. Con esta propuesta se puede liberar vivienda en apenas unos meses", ha señalado Cihuelo.

En concreto, la propuesta del Partido Socialista consiste, por un lado, en bonificaciones fiscales inteligentes –en el IBI, el ICIO y las tasas municipales-- y, por otro lado, con el apoyo del programa ALZA, convirtiendo un problema urbano en una oportunidad para todos: propietarios, profesionales y, sobre todo, para quienes hoy no pueden acceder a una vivienda. Para que todo ello se lleve a cabo, es necesario iniciar de manera inmediata un censo del número de viviendas destinadas al uso de oficina profesional, tal y como ya se ha propuesto en ciudades como Gijón.

Cihuelo va a hacer comparecer este miércoles al consejero de Urbanismo ante la alarmante falta de vivienda asequible en Zaragoza. Y es que, la concejal socialista ha recordado que "el Gobierno de Chueca reconoce el problema de la vivienda, pero sigue sin adoptar medidas estructurales y continúa permitiendo dinámicas que reducen las disponibilidades de acceso a un hogar y no solucionan el aumento disparatado de los precios de la vivienda".

Este sistema de incentivos, que no de imposiciones, que propone el PSOE, se enmarca en el interés general: el acceso a la vivienda, revitalización urbana y apoyo al pequeño profesional, e incluye: bonificaciones de hasta el 95% en el ICIO para obras de adecuación de locales y viviendas; reducciones en el IBI para propietarios que destinen viviendas al alquiler asequible, a través del programa ALZA, incluyendo ayudas para su adecuación y garantías para los propietarios; la eliminación o reducción de tasas de licencias urbanísticas y de actividad; y aunque, de menor impacto, incentivos en el IAE.

"Las compensaciones a medio plazo de todas estas medidas suponen para Zaragoza más actividad económica, más dinamismo urbano, mejora de barrios, menos degradación urbana al reducir los locales vacíos y más vivienda disponible, lo que tendrá impacto en los precios a la baja", ha apuntado Cihuelo.

"Esta propuesta del PSOE no va a de enfrentar a unos ciudadanos con otros. Lo que queremos es contar con todos porque todos podemos ser parte de la solución. Podemos liberar vivienda sin perjudicar a nadie, ayudando a los profesionales y a los propietarios, tanto de viviendas como de locales", ha considerado, al apuntar que "cada persiana que se levanta y cada vivienda que se libera es una oportunidad para Zaragoza".

La edil socialista ha recordado que, hoy por hoy, Zaragoza vive "una paradoja". "Viviendas ocupadas como oficinas, y locales vacíos sin uso. La propuesta del PSOE es incentivar, que no imponer, y facilitar que la actividad profesional baje a los locales, revitalizando los barrios y liberando vivienda", ha señalado.

El escenario que se vive en la capital es, según Cihuelo, cada vez "más preocupante".

"El alquiler ha subido cerca de un 9% en el último año y ya supera los 11,5 euros por metro cuadrado; la oferta ha caído un 14%, el mismo porcentaje que ha subido el precio de compra, es decir, cada vez hay menos vivienda y la que hay, es más cara e inaccesible; y a esto hay que añadir que la guerra en Irán complica todavía más el acceso a la vivienda, ya que se estima que podría incrementarse el precio final hasta un 4%", ha reclamado.

Respuesta del Gobierno

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha trasladado su "sorpresa" ante las declaraciones del PSOE. "No solo no han trabajado ni trasladado una propuesta al Gobierno municipal, sino que esta modificación que señalan ya se hizo para que en los barrios y en los distritos de la ciudad donde había locales abandonados durante más de cuatro años se pueda construir vivienda", ha declarado.

Ha confirmado también que "el plan general permite trasladar oficinas y despachos". Es decir, se trata de "una propuesta que se impulsó a partir de 2022, con la que se construyeron casi 400 viviendas en locales, que no han completado absolutamente en nada y seguimos a la espera de que se haga de esta manera", ha insistido.