Claudia, la emprendedora que ha encontrado su refugio en las flores: "Es mi manera de ayudar también a otras mujeres"

Hay proyectos que cambian vidas. Ejemplo de ello es La Regadera, en Zaragoza. No solo es un espacio que combina arte y naturaleza, sino que es el refugio de muchas personas. Especialmente de mujeres.

Cuando comenzó el proyecto, Claudia Caracoche cuenta que atravesaba varios problemas de salud, entre ellos un episodio grave de salud mental que la obligó a parar durante más de un año.

"Si seguía por donde iba, volvía a petar", explica. Ese parón fue "duro", pero también le sirvió una oportunidad para replantearse su camino.

Durante ese tiempo, encontró apoyo en terapias convencionales, pero también en hábitos más personales. "Me ayudó mucho el deporte, el yoga y, sobre todo, los paseos por la naturaleza", cuenta. Allí empezó a gestarse la semilla de su proyecto.

"Siempre me gustaron las flores. Iba con mi termo y flores, siempre flores. Mis amigas me insistían: ¿por qué no haces algo con esto? Y al final pensé: ¿por qué no?”, cuenta.

Así nació La Regadera, que vio la luz el 23 de abril de 2024 coincidiendo con el Día de Aragón, una tierra que Claudia -pese a ser natural de Argentina- siente como su "hogar" tras más de una década viviendo en Zaragoza.

"Sin tienda física", su proyecto funciona principalmente de forma online y a través de talleres presenciales. Y es que, precisamente, todo esto empezó cuando ella misma impartió clases de floristeria tradicional.

Tras aprender, comenzó a hacer pequeños trabajos. Un día, asegura que tras un evento en el que le sobraron muchas flores, aprovechó para prensarlas y hacer láminas. "Acabé haciendo mandalas, a la gente le gustó tanto que empezaron a pedirme talleres", dice.

Hoy en día, su propuesta abarca "desde encargos florales para eventos y bodas hasta experiencias creativas, talleres grupales, kits para casa e incluso colaboraciones gastronómicas".

Mucho más que decoración

Pero La Regadera no es solo un proyecto estético. Su esencia está en el significado que Claudia otorga a las flores. "Para mí no son solo un elemento decorativo. Son un canal artístico y una herramienta de transformación personal", explica.

En sus talleres, el proceso creativo se convierte en "una metáfora del crecimiento humano". Sin prisas, "todo empieza como una semilla. Hay que respetar los tiempos, igual que en la vida", asegura.

Los talleres -que rondan los 40 euros y duran más de dos horas- incluyen técnicas como el prensado botánico, la creación de mandalas o composiciones con poesía. Pero, más allá del resultado final, lo importante es el proceso.

De hecho, Claudia ha comprobado que muchas de las personas que acuden a sus talleres buscan algo más que aprender. "Vienen a desconectar, a crear, a canalizar lo que sienten. Muchas no te lo dicen directamente, pero lo notas", cuenta.

Dice que algunas de las clientas incluso han incorporado estas prácticas en su día a día como herramienta para gestionar la ansiedad o el estrés. Otras repiten, "continúan explorando y encuentran en la flor una forma de expresión propia", señala.

¿El motivo? Ese momento de concentración, ese "flow" que Claudia asegura sentir con las personas que acuden a sus talleres. "Es muy potente", insiste.

Además de todo esto, también organiza paseos gratuitos llamados 'calma botánica', donde invita a reconectar con la naturaleza "sin presión". Una actividad, dice, que está especialmente pensada para "quienes no se animan a hacerlo solas".

El camino hasta donde esta "no ha sido fácil". Claudia ha desarrollado su proyecto ella sola y, pese a todo el esfuerzo, asegura que ha sido su "autosalvación, pero también una manera de sostener a otras mujeres".

Su creatividad, de hecho, no se frena aquí. Claudia sueña con "crear un huerto de flores, formar una comunidad y generar oportunidades para otras personas".