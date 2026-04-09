El PSOE denuncia la "chapuza" del Parque de Atracciones del Ayuntamiento: "Pone en peligro a más de 81 familias de Zaragoza"

El PSOE ha denunciado esta mañana "una nueva chapuza de Natalia Chueca en la ciudad de Zaragoza con la situación generada en el Parque de Atracciones"

La portavoz socialista, Lola Ranera, ha expresado la preocupación de su partido ante "los 81 trabajadores, 81 familias, que están en riesgo de irse a la calle y desconocen qué va a suceder con su situación laboral.

Ranera le ha exigido a Chueca que se garantice la subrogación de los empleados del parque, que "no amenace con sanciones a la empresa, lo importante y lo prioritario en estos momentos es que funcione de nuevo el Parque de Atracciones para la ciudad y los 81 trabajadores vuelvan a ocupar su puesto de trabajo".

Además, la portavoz socialista ha recordado que la gestión fallida del gobierno de Chueca afecta ya a más de 200 familias en la ciudad: "Están los 81 trabajadores del Parque de Atracciones, los 87 trabajadores de MercaZaragoza y también los de tres piscinas de Zaragoza".

"Es la crónica de una muerte anunciada" ha indicado el concejal socialista, Horacio Royo, que recordaba que "es algo que veníamos advirtiendo desde el PSOE desde hace semanas: que el parque no se iba a abrir y que los trabajadores están bajo una gran incertidumbre, pendientes de un ERTE que podría finalizar en un ERE, en su despido".

De este modo, desde el PSOE se ha solicitado ya la comparecencia del consejero de Presidencia, Ángel Lorén, el jueves que viene en Comisión, "es el responsable político principal y debe asumir la responsabilidad de este fracaso que ya es real, han fracasado y cuando uno fracasa en política debe asumir también las responsabilidades".

"Es absolutamente inaceptable porque el Gobierno de la ciudad nos ha mentido de manera constante a los ciudadanos, a las empresas y a los trabajadores", ha insistido Royo.

Respuesta del Gobierno

El concejal de Presidencia, Ángel Lorén, no ha tardado en responder a Ranera. "Habla la portavoz de un partido que dice defender a los trabajadores, pero que robó más de 600 millones de euros a los parados con los ERE de Andalucía o que colocan a amigas y hermanos en empresas públicas", ha criticado.

"Parece mentira que Ranera fuera consejera responsable de Personal de este Ayuntamiento de Zaragoza y no se haya enterado aún cómo funciona una concesión demanial que es lo que es el Parque de Atracciones de Zaragoza. La legislación vigente impide la fórmula de la subrogación de los trabajadores en una concesión demanial, sí lo prevé entre empresas privadas y en este caso, sabíamos, porque así nos lo había comunicado el nuevo adjudicador, que Moncayo SL tiene la intención de subrogarse a los trabajadores", ha explicado en edil.

En este sentido, ha expuesto la preocupación del Gobierno por el futuro de los 81 trabajadores. Motivo por el cual, dice, se está "vigilando" la situación con unos pliegos "garantistas y exigentes" y que, por eso también, "se apostó por firmar una orden de continuidad".