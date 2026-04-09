Llega a Zaragoza el timo del asfalto: unos chapuzas que ofrecen precios bajísimos y desaparecen sin hacer la obra

El timo se ha detectado en varios puntos de la provincia de Zaragoza. Europa Press

El 'timo del asfalto' ha llegado a Zaragoza. La Guardia Civil ha detectado esta estafa, que afecta principalmente a particulares, comunidades de vecinos y pequeños negocios, en varios puntos de la provincia.

Se trata de un timo en el que los autores, que generalmente actúan en grupo, se presentan ante su futura víctima para ofrecerle unos trabajos de asfaltado, pavimentación o reparación de superficies, como puede ser la entrada a una vivienda, caminos o aparcamientos, a un precio muy reducido en comparación con el de mercado.

Los estafadores se ganan la confianza de sus víctimas argumentando que disponen de material sobrante de una obra cercana que acaban de realizar y que, para no desperdiciarlo, pueden llevar a cabo el trabajo ofrecido de manera rápida y a bajo coste.

En estos casos, los autores presionan a la víctima para aceptar la oferta en ese momento ya que, según ellos, se trata de una oferta única y limitada en el tiempo.

Una vez aceptado el servicio pueden darse varias situaciones. Entre ellas, que la víctima pague un adelanto del precio del servicio y los autores desaparezcan de inmediato, hasta que se llegue a efectuar el trabajo contratado, pero con unos resultados pésimos por la calidad del producto o inacabados tras obtener el dinero pactado con la víctima.

Por no hacer bien, no hacen bien ni la factura, ya que ni la dirección fiscal ni los datos de la entidad jurídica son verdaderas. Se trata, de hecho, de datos falsos cuya finalidad no es otra que la de llevar a engaño mediante la apariencia de empresario dedicado al sector de la construcción.

La Guardia Civil recomienda que, para evitar ser víctima de esta estafa, se desconfíe de ofertas inesperadas por personas desconocidas que se presenten en nuestra vivienda sin previo aviso ofreciendo un servicio a un precio muy por debajo del habitual. Evitar tomar una decisión precipitada ante la inmediatez de contratación del servicio ofertado y no realizar nunca

el pago por adelantado sin garantías suficientes y sin verificar la legalidad de la supuesta empresa.

Ante cualquier sospecha, desde el Cuerpo recomiendan contactar inmediatamente con la Guardia Civil y, si considera ha sido víctima de esta estafa, denunciar el hecho en el puesto más cercano.