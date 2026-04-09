Comienza el cerramiento del Mercado Central en Zaragoza: "Es una demanda histórica, sufrimos mucho en verano"

Los 126 ventanales ya han comenzado a llegar al Mercado Central. Los trabajos de cerramiento se iniciaron este miércoles, dando "por fin" una solución a los problemas de climatización que sufrían los detallistas y los clientes durante el invierno y, sobre todo, el verano.

"Es una demanda histórica. Sufríamos mucho con el calor, porque era muy complicado lograr que el fresco de los aires se mantuviera dentro", cuenta la presidenta de los detallistas, Esther Pérez.

El concejal de Economía, Carlos Gimeno, ha explicado este jueves que la instalación de estos demandados ventanales se finalizará durante el mes de mayo.

Este miércoles se han iniciado los trabajos nocturnos en el lado paralelo a las vías del tranvía, en un horario que permite a los operarios trabajar sin que se tenga que interrumpir el servicio de transporte público.

A finales de esta semana, ya se habrá colocado un tercio de todo el cerramiento (40 vidrios), además 23 vidrios que se pondrán a lo largo del mes. Está previsto que la zona del trazado del tranvía se combine con la instalación en el lado opuesto, donde se encuentra el muelle del mercado.

Desde el lunes 13 de abril se van a ir desarrollando estas labores alternas. Paralelamente, OBENASA -empresa encargada de ejecutar la obra por 1.151.795,33 euros- también está acometiendo la instalación eléctrica con la que se permitirá la maniobra de apertura y cierre de estas ventanas.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha priorizado la minimización de afecciones para un desarrollo normal de la actividad de abastos, tanto para los detallistas como para los clientes del Mercado Central, que no se han visto ni se van a ver afectados por esta obra necesaria para su confort climático, seguridad y eficiencia de la instalación.

"Es una demostración clara de que el Gobierno de Natalia Chueca cumple con sus promesas. Hemos solucionado, por fin, un problema que venían sufriendo desde 2018 estos profesionales y las 3.000.000 de personas que se acercan anualmente a comprar o visitar este hermoso equipamiento municipal del siglo XIX. Ahora, todos ellos van a comprar más cómodamente, vamos a mejorar la seguridad del edificio con este sistema de cerramiento y ventilación automático y, además, ganaremos en eficiencia", ha declarado Gimeno.

Ventanas automáticas

Las 126 ventanas motorizadas de las que el Ayuntamiento de Zaragoza está dotando a este edificio municipal se abrirán de forma automática según las necesidades en los 252 metros lineales que van a ocupar. Los detallistas, clientes y turistas que paseen, trabajen y compren en el mercado podrán gozar de un mayor confort en los 6.806 metros cuadrados que tiene este mercado.

Además de regular la temperatura, este acristalamiento va a poner fin a la merma de la eficiencia energética por la pérdida de calor que se genera en invierno, especialmente, y provoca un consumo muy elevado de electricidad. La parte alta del Mercado Central acogerá estos ventanales de vidrio y carpintería de aluminio que se van a colocar por la parte exterior.

Otro de los aspectos técnicos muy destacables de este cerramiento térmico tiene que ver con la seguridad del edificio. El sistema de apertura estará conectado con la centralita de detección de CO2 y la centralita de detección de incendios para que, en caso de producirse llamas o aumento de dióxido de carbono se abran. Los medidores de CO2 controlarán su presencia a una altura aproximada de 2 metros.