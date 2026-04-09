El barrio de Zaragoza que aspira a ser la nueva zona de moda: se venden pisos de 2 dormitorios por 209.000 euros

Zaragoza no para de crecer. La construcción de vivienda (ya sea libre o de alquiler asequible) no para de expandirse por muchas zonas de la ciudad. En el Distrito Sur, avenida Cataluña, Parque Venecia... prácticamente toda la capital de Aragón vivirá la llegada de nuevos vecinos a sus calles, en los próximos años.

Pero no solo se expanden las zonas más nuevas de la ciudad, también lo hacen los barrios con historia y consolidados. Ejemplo de ello es Valdefierro, donde pronto llegarán nuevos vecinos ya que hay varios proyectos de vivienda en marcha y, otros, que incluso ya están a la venta.

Una de ellas es Residencial Artemisa, cuyos pisos están a la venta desde 209.500 euros. La obra es un exclusivo edificio con 18 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, situado junto a la plaza Armonía.

Todas las viviendas, según señala la promotora, incorporan un moderno sistema de aerotermia, que garantiza un confort térmico excepcional con la máxima eficiencia energética. A la venta hay tanto plantas bajas con patios privados (61 metros cuadrados por 209.500 euros), como dúplex de ensueño (que tienen 102 metros cuadrados y cuestan 262.300 euros).

También se ofertan pisos de dos dormitorios, 67 metros cuadrados, por 219.000 euros (en la primera planta), así como de tres habitaciones, con 116 metros cuadrados, que ya alcanzan los 335.000 euros)

Los pisos están a la venta con garaje y trastero, además cuentan con amplias terrazas y gran luz natural, incluso en las plantas intermedias.

Las calidades de los mismos son de alto 'standing', como el mobiliario de cocina de diseño - que tiene módulos altos y bajos con cajones amortiguados- o los electrodomésticos (microondas, nevera, lavadora, lavavajillas y horno) de marca Teka (o similares).

Interior de la vivienda. L&N Proyectos Zaragoza

Además, el edificio cuenta con amplias zonas comunes, entre las que destaca la piscina privada para, según señalan en el anuncio, "disfrutar al máximo del verano".

Se ubica, además, en una zona del barrio que cuenta con todos los servicios básicos. Desde espacios de ocio, colegios, zonas verdes, hasta comercios y buenas conexiones de transporte público con el centro de la ciudad y otros barrios.