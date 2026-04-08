Zaragoza cederá suelo en Parque Venecia y Arcosur para construir otros 600 pisos de alquiler asequible

Zaragoza cederá suelo en Parque Venecia y Arcosur para construir 600 nuevos pisos de alquiler asequible. En total son tres parcelas que se sumarán al Plan Más Vivienda del Gobierno de Aragón.

Así lo ha anunciado esta mañana la alcaldesa Natalia Chueca, quien ha confirmado que estas nuevas viviendas se sumarán a un parque residencial de 2.784 pisos de alquiler asequible que se está construyendo en la ciudad.

"Las dos parcelas en Parque Venecia que permiten una edificabilidad de unos 15.000 metros cuadrados, equivalentes a unas 200 viviendas de 78 metros cuadrados construidos", ha explicado. Sobre la ubicada en Arcosur, la regidora ha señalado que se estima una edificabilidad de 33.500 metros cuadrados, equivalentes a unos 400 pisos de las mismas características que las anteriores.

Natalia Chueca lo ha comunicado, precisamente, durante una visita para conocer el avance de las viviendas de alquiler asequible ubicadas en la calle del camino de Torrecillas, en el Rabal. Pisos que, actualmente, "se encuentran al 95% de su ejecución y encaran su recta final", ha señalado.

Así, la alcaldesa ha asegurado que está previsto que las viviendas se entregen en junio de este año a los residentes. El proyecto cuenta con 23 pisos en total que tienen terraza, además de garajes y trasteros.

La superficie de los pisos va desde los 48,75 a los 80,90 metros cuadrados, con un coste de 4 euros por metro cuadrado. Es decir, el precio oscila entre los 341 euros a los 566 euros al mes, en función de la vivienda.

Estas están financiadas con fondos europeos en un 28,53%, unos 841.653 euros, mientras que el 71,47% restante lo costea Torrecillas Azucarera Sociedad Cooperativa Aragonesa, con 2.108.031 euros.

Son viviendas de cesión de uso, lo que permite a los residentes cooperativistas, ya asignados, a disfrutar de una vivienda mediante un alquiler durante 75 años, tras los cuales la propiedad ya revertirá en el Ayuntamiento.