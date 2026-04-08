Ramón Celma defiende la tauromaquia ante la situación de La Misericordia: "Es un patrimonio de mucha valía"

Ya es una realidad. No habrá feria taurina de San Jorge este 2026.

Tras varios rodeos, finalmente no ha sido posible salvar la actividad taurina de La Misericordia. Ramón Celma, presidente provincial del Partido Popular de Zaragoza, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa para hacer una valoración de la situación que está viviendo actualmente el toreo en nuestra comunidad.

"Estamos en una situación de incertidumbre y de preocupación", ha expresado Celma. Y es que hace unas semanas se conoció que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) declaró nulos de pleno derecho tanto el procedimiento de licitación, como los pliegos que lo rigen. Con esta resolución, la gestión de la plaza de la Misericordia quedó en un limbo legal.

Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia de Aragón (TSJA) dio la estacada final desestimando las medidas cautelares presentadas por la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ).

Con ello, la posibilidad de organizar la feria bajo el actual pliego ha quedado totalmente descartada. Se confirma así el vacío taurino en la capital aragonesa de cara a una de sus festividades más emblemáticas.

"Por omisión y por falta de diligencia la Diputación Provincial de Zaragoza está dejando de actuar en una de las vertientes más importantes para una institución, el fomento de la cultura", ha expresado el presidente del PP de Zaragoza.

Feria taurina del Pilar

Ahora, los aficionados y profesionales taurinos temen por los festejos del Pilar. "Sería una pena que se perdiera también la feria taurina del Pilar", ha afirmado. Ya no solo por la tradición. Cada año se venden más de 100.000 entradas en festejos populares, sin contar los de la tarde.

Se trata de una de las ferias más importantes del norte de España, por lo que ha insistido en que debemos protegerla. "Hay muchísimas personas interesadas en que nuestro patrimonio cultural, la tauromaquia, se desarrolle con normalidad y a la altura del nivel que requiere", ha añadido.

Por ello, Celma ha querido manifestar la necesidad de que exista una unión entre servidores públicos, aficionados taurinos y amantes del patrimonio cultural para que "espectáculos de la categoría de los que se celebran en La Misericordia puedan seguir llevándose a cabo".

Plaza de Toros de la Misericordia. E.E

Cultura y patrimonio

Celma ha defendido que hay que apoyar también a los aficionados, ya que su objetivo es asistir, defender y promocionar un patrimonio cultural. "La cultura, quien mejor la define, es el pueblo. Si en algún momento tuviese que acabar esta cultura popular, lo decidiría el pueblo".

Es un hecho que, en los últimos años, el toreo está entrando de nuevo en una etapa dorada. Así lo ha confirmado el presidente provincial del PP: "Los taurinos somos cada vez más y se puede ver en las plazas".

Y en concreto, el toreo aragonés está viviendo un muy buen momento, con toreros como Aarón Palacio o Cristiano Torres.

Por supuesto, no se ha olvidado de los ganaderos. Hay alrededor de 60 ganaderías de toro bravo en Aragón cuyos trabajadores también se están viendo afectados por esta circunstancia. "Tenemos que apoyar a estos ganaderos. Vamos a echarles una mano y a proteger el patrimonio cultural de nuestra tierra", ha expresado.

Soluciones

Pese a que ya se da por perdida la Feria de San Jorge, se siguen buscando medidas para tratar de paliar esta situación. "Vamos a presentar una moción urgente para evitar que esta suspensión se extienda también a la feria del Pilar", ha explicado.

Para finalizar, Ramón Celma ha hecho un llamamiento a que la DPZ ponga en marcha todas las herramientas e instrumentos necesarios para solucionar los problemas jurídicos a los que aluden el TACPA y el TSJA.

"Tenemos entre nuestras manos un patrimonio cultural de mucha valía y debemos preocuparnos de que una institución como la Diputación Provincial cuide y mime uno de los patrimonios más visibles y más importantes que tiene", ha concluido.