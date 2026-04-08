El PSOE critica la "tomadura de pelo" de Chueca y VOX con la ZBE: "No es solo de risa, es de irresponsabilidad política"

El concejal socialista Chema Giral ha criticado, este miércoles, el “engaño” y la “tomadura de pelo” de Chueca y Vox a los vecinos de Zaragoza con la modificación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Ha cuestionado así el encargo “a dedo” de un informe técnico sobre la calidad de aire a una consultora externa para, según ha planteado, “vestir políticamente el embrollo” al que “ellos mismos se han metido” para poder justificar el acuerdo de presupuestos en Zaragoza.

Un informe que "no tiene recorrido jurídico ni es vinculante y que se solapa con la asistencia técnica que el Gobierno de Chueca adjudicó hace apenas cuatro meses (en diciembre de 2025) sobre el mismo tema y que costó 17.000 euros a las arcas públicas solo para justificar el acuerdo de presupuestos”, ha explicado.

A ese concurso, cuenta que llegó incluso a presentarse la consultora externa que ahora elaborará el nuevo informe técnico que, por otro lado, “también podía haber elaborado los propios técnicos municipales y expertos en el Ayuntamiento de Zaragoza”. El actual Servicio de Medio Ambiente realiza además, todos los años, el informe sobre Calidad del Aire.

“Luego Vox habla de chiringuitos cuando lo que les encanta montar es asistencias técnicas, como las que realizaron para estudiar los carriles de esta ciudad, los carriles 30 pacificados y los carriles bus. Los informes no solo fueron contundentemente contrarios a lo que pedía la ultraderecha sino que, a día de hoy, todavía no se ha modificado la ordenanza de movilidad sostenible a este respecto. Encargar ahora este nuevo informe técnico es otra tomadura de pelo”, ha considerado.

Por otra parte, Giral ha subrayado que el argumento que esgrimen PP y Vox sobre la ‘alta contaminación’ “es una falacia, una charlotada política que se la han sacado de la manga”, porque no está recogido, en ningún caso, en la normativa actual de la ZBE. Solo se hacía referencia a ello en un decreto de hace 15 años sobre la calidad de aire.

Pero también ha recordado “el sinsentido” de esta argumentación si se tiene en cuenta que Zaragoza dispone de ocho estaciones de medición de la calidad del aire cada día y, en concreto, hay una en el centro, en la calle Albareda. “Como este sesudo informe no diga que como la calle Albarera está fuera del perímetro de la zona de bajas emisiones se traslade a la calle Mayor, es de risa”, ha ironizado.

Para el edil socialista, el argumento de la “alta contaminación” es además más restrictiva si cabe, si se tiene en cuenta que las ciudades de más de 20.000 habitantes también tendrían que acogerse a esta excepcionalidad para que entrara a funcionar la ZBE, no solo las cerca de 150 ciudades o municipios con más de 50.000 habitantes.

“Haber llegado a esta situación no es solo de risa, sino que es de una irresponsabilidad política evidente”, ha considerado Giral, que “pone en riesgo los 22 millones de euros que el Gobierno de España había dedicado a Zaragoza en materia de transporte público para cumplir la Zona de Bajas Emisiones”.

Llegar a esta situación, “lo único que demuestra es que el binomio PP-VOX le va muy mal a Aragón, que lleva cuatro meses paralizado y también le va mal al Ayuntamiento de Zaragoza, donde estamos sufriendo estas ocurrencias políticas irresponsables: estamos pendientes del voto de una tránsfuga, asistiendo a engaños como el de la Romareda o la prórroga de contratos de autobús o a proyectos fallidos como el Parque de Atracciones o la Ciudad del Deporte”, ha subrayado.

La modificación de la ZBE, ha insistido, “es solo un episodio más del engaño al que PP y Vox nos tiene sometidos a los vecinos y vecinas de Zaragoza para aprobar el presupuesto de este año, que ya tenían pactado hacía meses, pero tenía que haber un poco de tensión política por la campaña electoral”.

A estas alturas, “no sabemos todavía nada de las dos premisas que puso Vox a Chueca para aprobar los presupuestos: ni de la fusión de Patronatos y Sociedades ni de la modificación de la ordenanza de la ZBE”, ha recordado.