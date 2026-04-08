El negocio de la inmigración ilegal se afinca en Zaragoza: pagos de 150 a 600 euros por empadronarse en una vivienda

Hay quien no pierde la oportunidad de aprovecharse de los más vulnerables, sobre todo, entre las personas en situación administrativa irregular. Entre los casos está el denunciado recientemente en EL ESPAÑOL de 'organizaciones' que se dedican a cobrar para ejecutar los trámites para la regularización extraordinaria de extranjeros llegando a pedir hasta 3.000 euros.

Este ha sido el más reciente, pero desde hace años aflora el empadronamiento ilegal en el que se les llega a pedir dinero solo por dejarles empadronar en una vivienda. Hay casos que van desde los 150 euros u otros que oscilan entre los 400.

Un negocio que ha vuelto a denunciar Médicos del Mundo ya que han vivido casos de víctimas que han sido engañadas al intentar empadronarse para poder tener acceso a la sanidad pública.

"El problema ha ocurrido siempre. Determinadas personas cobran por empadronarlas y viven muchos en un mismo piso", señala María Jesús Viñales, coordinadora de Médicos del Mundo en Aragón.

El padrón es algo vital para poder justificar la presencia en el país pero también permite el acceso a servicios básicos como la educación, sanidad pública o un trabajo. De ahí nace la necesidad de empadronarse.

Ante la necesidad de muchos, el negocio de otros. Víctima de este tipo de delito fue un joven dominicano que llegó a España. En su búsqueda de una vivienda en Zaragoza se encontró con la oportunidad de entrar a vivir en un piso "viejo y en mal estado" en el barrio de Las Fuentes.

Según ha podido saber este diario, el arrendatario le pedía 300 euros por una habitación compartida con una litera. Aunque si bien fue avisado de dónde se metía por otros compatriotas, "la necesidad y la desesperación" hacen mella.

A pesar de ello, se adentró en la vivienda, y ahí fue cuando el casero le dijo que si necesitaba empadronarse le dejaba, con una condición.

Ese requisito no era otro más que pagar un plus en el alquiler para "permitir" que se empadronara en la vivienda. Ante esta situación, el joven terminó abandonando el piso al no caer en la trampa.

Control de "viviendas pateras"

No es un caso aislado el de este joven dominicano, ya que recientemente la Policía Nacional realizó una macrooperación en la que se llegaron a detener a 62 personas en las tres provincias aragonesas y en Cataluña.

Un entramado en el que estaba a la cabeza el cerebro del hostal ilegal de Parque Roma. La investigación policial llegó a destapar que 5.000 extranjeros fueron víctimas de esta red que se dedicaba a certificados de empadronamiento faltos, contratos de trabajo fraudulentos y transporte de migrantes.

De esta forma, la trama llegaba a exigir entre 600 y 900 euros por un empadronamiento fraudulento.

Una operación que tuvo la colaboración en todo momento del Ayuntamiento de Zaragoza. El Consistorio para intentar frenar este tipo de situaciones y tener un control de las 'viviendas pateras' modificó el sistema de empadronamiento este pasado 2025.

Esto conlleva que el sistema se bloquea en el momento que se quiera inscribir más de once personas en una misma residencia individual. Esto supone poner así el foco donde está sucediendo para tener un mayor control. Antes de este cambio en el padrón, en Zaragoza había 64 viviendas no colectivas con doce o más personas empadronadas.

Por parte del Ayuntamiento de Zaragoza y sus servicios municipales recuerdan que existe la posibilidad de empadronarse en edificios de titularidad municipal. Además, recuerdan que inscribirse en el padrón no tiene ningún coste económico.

Según los últimos datos del cierre de 2025, en el albergue hay empadronadas 125 personas, 37 en la Casa de las Culturas y alrededor de 370 en los centros municipales.