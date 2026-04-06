La suerte sonríe a Zaragoza con un segundo premio en 24 horas: más de 1 millón de euros para vecinos de Las Fuentes

"La suerte llama a la suerte, y cuando algo va bien parece que todo va más rodado", afirma contenta Marta Sancho quien acaba de repartir 1.200.000 euros desde su administración de Loteria.

Este Sábado Santo en Zaragoza no ha sido nada triste, dos grandes premios han caído en la capital aragonesa.

Aparte de los casi 14 millones, hubo otro gran premio de 1.200.000€ en la Lotería Nacional. Se vendieron 20 décimos con premio de 60.000€ al décimo en abonos fijos, es decir, 1.200.000€ repartidos entre "vecinos del barrio" en la Administración nº36 de Zaragoza en la calle Salvador Minguijón, 10, en el barrio de Las Fuentes.

El número premiado ha sido el 11.711, un abonado que tienen desde hace años.

"Es un número fijo que vendemos todos los sábados, así que imaginate, estamos muy contentos", explicaba a El Español la lotera.

Contaba con dos series de 10 décimos y estaba todo vendido, salvo un vecino que contaba con dos décimos, el resto contaba con uno, por lo que en total son 19 zaragozanos los que han tenido un feliz sábado.

"Algunos no se habían enterado y les he dado yo esta mañana la noticia", ha relatado una orgullosa Marta.

La Administración nº36 está de suerte pues hace solo un mes repartió también un premio de 43.368€ de La Primitiva.

Una Primitiva que el sábado sorprendió a Zaragoza repartiendo casi 14 millones de euros.

Este premio se dio desde la Administración nº1, en el Coso 23, con un único boleto ganador.

Un total de 13.814.858,64 euros, resultado de sumar el premio de seis aciertos más el reintegro junto al acumulado de Primera Categoría.