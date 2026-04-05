Zaragoza reparte 14 millones de euros con un único boleto premiado de La Primitiva este sábado

La suerte ha vuelto a mirar a Zaragoza este sábado 4 de abril, dejando un premio millonario que ha sacudido la rutina de la ciudad.

Un único boleto acertante de Categoría Especial en el sorteo de Loterías y Apuestas del Estado ha sido validado en la capital aragonesa, convirtiéndola en el epicentro de la fortuna en esta jornada.

El agraciado (o agraciada) se llevará un total de 13.814.858,64 euros, resultado de sumar el premio de seis aciertos más el reintegro junto al acumulado de Primera Categoría.

Se trata de una cifra que, aunque no es histórica del juego, representa uno de esos golpes de suerte capaces de cambiar una vida de forma inmediata.

El boleto fue sellado en la Administración de Loterías nº 1, ubicada en la céntrica calle del Coso, 23, un punto habitual de paso para zaragozanos y visitantes.

Este tipo de establecimientos, discretos pero constantes, son a menudo escenario de historias que pasan del anonimato a la portada en cuestión de horas.

La combinación ganadora ha estado formada por los números 14, 30, 38, 39, 43 y 46, con el 1 como complementario y el 7 como reintegro. El Joker, por su parte, ha correspondido al número 4994396.

Números puestos al azar que, sin embargo, han juntado los astros para dar un premio millonario.

Por ahora, la identidad del ganador o ganadora sigue siendo un misterio. Mientras tanto, Zaragoza que celebra el Domingo de Resurrección, se alegra también porque la suerte sonrie a la capital aragonesa.