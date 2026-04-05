Zaragoza celebra el Domingo de Resurrección con el Encuentro Glorioso entre jotas, claveles y emoción en la plaza del Pilar

El viento se ha apaciguado y el sol calienta una Zaragoza que ha amanecido hermosa, desbordando primavera y alegría.

Este Domingo de Resurrección ya no hay luto ni velas titilantes. Los cofrades salen a cara descubierta, las manolas cambian el negro por la mantilla blanca y las velas dejan paso a los claveles.

La Procesión del Encuentro Glorioso ha hecho su tradicional parada en la plaza del Pilar. La Virgen y Cristo Resucitado se han encontrado. El tambor que esta Semana Santa ha retumbado señalando la muerte, hoy ha redoblado anunciando la vida.

En una abarrotada plaza se han encontrado madre e hijo, y la alegría era tal que solo podía manifestarse cantando y bailando.

Así ha sido: la jota no ha podido faltar en esta celebración. Cantada y bailada a ritmo de tambor, ha deleitado a cofrades y zaragozanos. Una estampa muy característica de Zaragoza, donde el folclore se integra de forma natural en la celebración litúrgica del Domingo de Resurrección.

"El silencio del sepulcro ha dado paso al jolgorio de la Resurrección. En esta plaza, que es corazón y latido de nuestra fe aragonesa, la muerte se vuelve vida y nos recuerda que nada está perdido. ¡Cristo ha resucitado!", se ha leído desde el escenario habilitado en medio de la plaza.

La Real Hermandad de Cristo Resucitado y Santa María de la Esperanza y del Consuelo, con su característico atuendo blanco y azul, símbolo de luz y gloria, ha salido este domingo a las 11.15 desde la iglesia de Santa Isabel de Portugal (San Cayetano), sede habitual de numerosas cofradías zaragozanas.

Tras su parada en la plaza del Pilar, donde ha tenido lugar el emotivo encuentro de María con su hijo, ha continuado por Don Jaime I.

La alegre procesión ha seguido su recorrido por Santa Catalina, Arquitecto Magdalena, plaza de los Sitios, Escar, paseo de la Constitución, San Ignacio de Loyola, Padre María Ric y avenida de las Torres, para finalizar en el colegio de los PP Agustinos alrededor de las 14.15.

Es la única procesión que sale a las calles de Zaragoza este Domingo de Resurrección, cerrando así una Semana Santa muy participativa y profundamente arraigada en la tradición cofrade de la ciudad.