El Santo Entierro recorre Zaragoza en la jornada más solemne de la Semana Santa con miles de cofrades en la calle

La ciudad de Zaragoza se prepara para vivir este Viernes Santo uno de los momentos más solemnes y multitudinarios de su Semana Santa con la celebración de la procesión del Santo Entierro, el acto central que reúne a todas las cofradías de la capital aragonesa.

A partir de las 18.00, miles de cofrades recorrerán las principales calles del centro histórico en un desfile que destaca tanto por su duración como por su valor simbólico y patrimonial.

En él participan más de una veintena de hermandades, que procesionan con sus hábitos característicos, acompañadas por bandas de cornetas, tambores y bombos que marcarán el ritmo de una jornada cargada de recogimiento.

El Santo Entierro constituye la procesión general de la Semana Santa zaragozana y escenifica, a través de decenas de pasos, los distintos momentos de la Pasión y muerte de Cristo.

Desde escenas de la oración en el huerto y la condena hasta la crucifixión y el traslado al sepulcro, el cortejo ofrece un recorrido completo por el relato más representado e importante de la tradición cristiana.

"Llevo aquí sentada desde las 18.00", comentaba una vecina en la plaza de Santa Engracia. La procesión comenzaba a esa hora pero desde la plaza de San Cayetano; sin embargo, a lo largo de todo el recorrido había público esperando.

Hay quienes cogen un buen sitio a primera hora de la tarde y desde ahí ven pasar toda la comitiva. Otros prefieren ir de aquí para allá "aunque con el carrito del bebé es complicado porque está todo llenísimo."

El Santo Entierro pasa por espacios amplios, como puede ser la plaza del Pilar, el Coso o Paseo Independencia; sin embargo, el recorrido cuenta con calles estrechas en las que las aglomeraciones han sido evidentes.

También los hay que llegan sin prinsa. "Nosotras acabamos de llegar", reconocen dos amigas pasadas las 20.00. "Es una procesión muy larga", se justifican.

El recorrido son unos 4km pero la procesión está compuesta por más de 16.000 cofrades y cientos de instrumentos por lo que no suele terminar hasta pasada la media noche.

Cofradías y hermandades pasean el luto por Zaragoza recordando que Cristo a muerto en este Viernes Santo.