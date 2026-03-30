Los buses de Zaragoza tendrán prioridad semafórica como el tranvía: se hará en hasta 100 cruces de la ciudad

La oficina del servicio de Movilidad en Zaragoza, donde se pueden controlar los semáforos en la ciudad. E.E Zaragoza

Los autobuses de Zaragoza tendrán prioridad semafórica en hasta 100 cruces. Es el proyecto que se ha sacado a licitación este lunes en el Gobierno municipal, que pretende mejorar la frecuencia del transporte público en la ciudad.

La idea es que esta innovadora propuesta se ponga en marcha en un plazo de cuatro años, a través de un contrato de 1,5 millones.

El proyecto tendrá distintas fases de implantación. Actualmente, desde el área de Movilidad están trabajando en el primer paso: crear un algoritmo que permita calcular la distancia del bus con el semáforo.

"En el momento en el que un bus geolocalizado se acerque, la idea es que las balizas y los semáforos se enciendan para que el vehículo tenga prioridad de paso", ha explicado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, esta mañana.

El siguiente punto será la puesta en marcha de una prueba piloto en cuatro cruces de la ciudad "para testar el proyecto en espacio real". Tras esto, "se irá ampliando en el resto de intersecciones", ha confirmado.

Para llevar a cabo esto, los autobuses tendrán que estar equipados con estos aparatos de geolocalización. Algo que, como ha recordado la concejal de Movilidad, Tatiana Gaudes, se exige en el nuevo contrato del bus, que actualmente se encuentra en proceso de licitación con una única oferta (Avanza).

"Los buses acumulan más de 300.000 validaciones diarias, lo que representa al 40% de la población", ha señalado la alcaldesa, asegurando que el proyecto busca "mejorar la información de espera en las marquesinas y ganar velocidad comercial".

La principal novedad planteada en este proyecto tiene que ver con la localización exacta de cada autobús para su detección cada vez que se acerque a un cruce que tenga incorporado el sistema de prioridad semafórica.

Pruebas anteriores

Hace unos años se llevó a cabo una prueba piloto con 30 autobuses de Avanza equipados con GPS y sistemas de comunicación que "avisaban" a 12 reguladores semafóricos que se ubicaron en avenidas con mucha intensidad de tráfico.

El algoritmo de "prioridad dinámica" probado en aquel momento, que además era gestionado externamente por terceros, no dio los resultados deseables. Entre otras limitaciones, destacaron entonces los fallos en la precisión del posicionamiento del autobús, la coexistencia de distintas líneas que no tenían prioridad o la variabilidad en los tiempos de parada.

Este problema se evitará con la combinación de dos sistemas complementarios de detección. Por un lado, el autobús -provisto de la tecnología de posicionamiento correspondiente- "dialogará" tanto con unas balizas de tipo ferroviario -como las del tranvía-, que estarían ubicadas principalmente en la calzada; y, por otro, lo hará también con los sistemas denominados V2X (vehicle-to-Everything), que permiten una ubicación bidireccional en tiempo real entre los autobuses y la propia infraestructura semafórica, que tendrá así datos de posición, velocidad, nivel de ocupación o retraso respecto al horario previsto.

Este sistema de doble detección evitará los problemas de cobertura que también se dieron en los test realizados anteriormente en Zaragoza, así como de "latencia" de los datos -retraso, aunque sea de pocos segundos, en la llegada de la información al regulador del semáforo-.

Dentro de su enorme complejidad, la prioridad semafórica actual del tranvía es más sencilla que la que ahora se plantea incorporar para el autobús urbano en 100 cruces semaforizados, ya que habrá que combinar múltiples factores que concurren en el tráfico rodado.