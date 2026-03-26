La nueva moda en el alquiler de vivienda en Zaragoza: hasta 400 euros por una habitación en un piso con 12 personas

El problema de la vivienda está en la boca de todos. Si no es por la falta de ella, es por el precio desorbitado. Ante esta problemática, la gente no pierde oportunidades para hacer negocio a costa del otro.

Madrid o Barcelona son claros ejemplos de que compartir vivienda es la única modalidad para vivir. No paran de conocerse informes o noticias que evidencian un problema estructural que no solo afecta a los jóvenes, sino que a personas adultas el alto precio de la vivienda las aboca a vivir con desconocidos sin poder mantener una vivienda propia.

Zaragoza parece que está moviéndose hacia esa tendencia porque solo hace falta hacer oído entre la gente joven para conocer lo difícil que se les hace independizarse por su propio pie.

Toda esta situación ha concluido en que los propietarios han visto una nueva oportunidad.

Se trata del alquiler de un piso por habitaciones, una rentabilidad mayor para los arrendadores al poner precios elevados entre 300 y 600 euros por una habitación.

Esta coyuntura que ha aparecido en la ciudad no es nueva, ya la avanzó EL ESPAÑOL DE ARAGÓN en el que los expertos se refirieron a ello como "negocio redondo" para los propietarios.

Esto se debe al notar un aumento de la rentabilidad de esta práctica ya que "todo se alquila ante la necesidad de la gente", según explica Antonio Calvo, secretario del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón.

Sin embargo, esto ha ido a más según la problemática de la vivienda ha ido aumentando y alcanza el precio del metro cuadrado en alquiler en Zaragoza a 11,4 euros, tal y como señala el último informe de Idealista.

Solo hace falta echar un vistazo al portal inmobiliario Idealista donde aparecen cientos de habitaciones en alquiler en Zaragoza. La sorpresa viene cuando se mira en detalle las condiciones de estas.

Ya que la habitación no viene sola, sino que se incluye en un piso de hasta 9, 10 o incluso 12 habitaciones.

Aunque parece mentira y pueda parecer más un concepto 'coliving' o una residencia de estudiantes, se trata de edificios que se saca el máximo provecho para alquilar cuantas más habitaciones, más rentabilidad no solo entre alumnos sino también entre trabajadores.

Una de las ofertas que se puede ver es una habitación en Paseo de Sagasta, aunque la ubicación exacta no está publicada "por privacidad". Por esta habitación se solicita 400 euros al mes con gastos incluidos.

La trampa está en que, a pesar de lo céntrico de su localización, es que se debe compartir con hasta 12 personas, indiferente el sexo, y solo se dispone de tres baños.

La oferta también señala que se tiene disponibilidad de otras habitaciones entre los 320 y 400 euros. Si se hace la media, el propietario llega a embolsarse hasta 4.200 euros por el alquiler completo de la vivienda.

No es el único de estas características que se ve anunciado ya que sin ir más lejos en la calle de Bolonia piden también 400 euros por una habitación en un piso compartido entre 9 personas.

Otra de las zonas tensionadas con esta nueva realidad es la Universidad. Un punto donde la necesidad de vivienda y la juventud de sus residentes puede ser uno de los motivos que aumente este tipo de alquileres.

Un rápido vistazo hace entrever dos ofertas de este tipo en la calle Tomás Breton y en Pedro Cerbuna. En ambos casos, el portal señala que los propietarios piden hasta 390 euros por una habitación en un piso a compartir entre siete personas.

Una nueva realidad que ya no solo aboca que parece que una realidad utópica el poder emaniciparse por su cuenta, sino que confluye en tener que compartir para poder vivir.