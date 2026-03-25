El despertar de la primavera llena de "selvas" los barrios: "Es bueno dejar crecer la hierba para crear biodiversidad"

Ya es primavera en Zaragoza. La llegada de una nueva estación ha traído consigo -además de luz, buena temperatura y alergias (para algunos)- el despertar de la naturaleza en la ciudad.

Y no solo por las flores, que ya dejan una estampa colorida en algunos rincones de la ciudad. También los hierbajos alcanzan su máximo esplendor en algunas calles, parterres y alcorques de la capital.

Un despertar de la naturaleza que, algunas veces, entra en conflicto con el entorno urbano. "Cuando llega el buen tiempo parece que vivimos en Selvaespartera", asegura Carlota Marin, una vecina del barrio de Valdespartera.

Marin asegura que son muchas las zonas de su barrio que, debido a una "falta de mantenimiento", muestran un aspecto de "dejadez". Pone de ejemplo los alcorques de las calles que colindan con el colegio del barrio o en la calle Tomás Anzano donde las hierbas alcanzan "alturas desproporcionadas".

"Es un privilegio vivir en un barrio tan verde, pero estaría mejor si se cuidara. Parece que solo se acuerdan de Valdespartera cuando se acercan las Fiestas del Pilar y quieren tenerlo todo limpio y bonito", insiste.

El beneficio

Lo cierto es que este tipo de hierbas menos 'aesthetic' suelen relacionarse con una falta de cuidados. Aunque según los expertos, dejar la hierba crecer es algo "muy beneficioso" para crear refugios de biodiversidad.

Lo explica así Lorena Escuer, bióloga aragonesa, quien señala que es "importante" que la naturaleza de la ciudad "tenga también floraciones". Y es que, es gracias a estas aparecen determinados insectos que "aportan beneficios como la polinización, de la que dependen más del 75% de los cultivos alimenticios".

Pero es que, además, la especialista en control biólogo asegura que "hay también otros insectos que son imprescindibles para nuestra supervivencia como las mariquitas y otros tantos que ayudan a controlar plagas de manera natural en el arbolado".

"Dar oportunidad a que todas esas especies de plantas florezcan es fomentar la biodiversidad", señala, insistiendo en el beneficio que ello tiene para que las ciudades sean "más ecológicas, saludables y naturales". "Se trata de que percibamos esas floraciones como algo positivo y que, pese a que el césped esté alto, si hay flor nos está aportando muchísimos beneficios", asegura.

Ahora bien, sí que señala que es posible encontrar un equilibrio que permita generar biodiversidad sin tener sensación de "dejadez" en las calles. "Es cierto que a lo mejor si se hace alguna siega, no necesariamente muy corta sino que mantenga una altura media, puede mejorar el aspecto a nivel estético y seguimos manteniendo el beneficio de la naturaleza en esos espacios", plantea.

Desde el área de Medio Ambiente, aseguran a este diario que "en unos días, o semanas, cuando hayan crecido demasiado o se sequen, porque de pronto llegue el calor, esos parterres se segarán, como se hace siempre".

Asimismo, defienden que "el verde urbano" no supone "tener siempre una pradera de césped segada como si fuera un campo de golf" y que, desde el Consistorio, se apuesta por crear "una ciudad más verde, con más sombra y sin tanta presencia de asfalto y baldosa", siempre que este tipo de vegetaciones "no supongan un problema ciudadano".