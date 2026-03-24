La Universidad de Zaragoza inaugura la Cátedra de Apoyo a la Infancia y Adolescencia: "Hay muchas vulnerabilidades"

La sociedad cada vez se enfrenta a más retos, y la educación es el pilar para poder afrontarlos todos. Por ello, la Universidad de Zaragoza y la Fundación Ibercaja han formado la Cátedra de Apoyo a la Infancia y Adolescencia para investigar temas como la protección de derechos de niños y jóvenes, su inclusión social o los nuevos entornos digitales.

Se trata de una cátedra que va más allá de lo académico, sino que aborda un enfoque interdisciplinar y trabaja con otros ámbitos y universidades. Su contenido está basado en "tres patas": formación, investigación y transferencia del conocimiento, en el que participan académicos y profesionales del sector.

Así lo ha explicado la profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, Aurora López, quien asume la dirección de la cátedra. "Nace con el objetivo de crear puentes entre el mundo de la infancia y la adolescencia y la Universidad", ha dicho.

Lo hará, en parte, organizando distintas actividades. Por ejemplo, el 4 de junio cualquier persona podrá asistir al Segundo Encuentro Nacional de la Red de Universidades por la Infancia y la Adolescencia (RUIA) organizado por Unizar, en Huesca.

De hecho, en este encuentro se abordará la digitalización, uno de los mayores retos a los que se enfrentan los más pequeños.

En este sentido, López ha asegurado que desde la Universidad "no están en contra de la digitalización", sino que están en contacto con la inteligencia artificial.

"Pero antes de usarla hay que saber leer, comprender y estudiar", ha recalcado. Por ello, uno de los grandes retos para la cátedra es el rápido avance de la tecnología y el uso de los más pequeños, pero no es el único.

La presentación de la cátedra en la sala Amar y Borbón del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. E.E

"Hay muchas vulnerabilidades como menores con discapacidad, menores extranjeros o temas de acoso en la escuela que cada vez comienzan a edades más tempranas", ha señalado.

También se llevará a cabo la organización de un Congreso internacional sobre protección de la infancia en entornos digitales que se celebrará a finales de 2026.

Asimismo, la directora de la cátedra participará como miembro del comité científico y ponente en el XI Congreso Mundial de Infancia y Juventud Navegar en la Diversidad, (Des)igualdad e Inclusión que se celebrará en noviembre de 2026 en Oporto.

Trabajo conjunto

La rectora Rosa Bolea ha señalado que “la creación de esta cátedra refuerza nuestro compromiso con los más jóvenes, con la educación entendida en su sentido más amplio, como una herramienta esencial para la protección de los derechos, la igualdad de oportunidades y el desarrollo personal desde edades tempranas”, ha indicado.

Ha recalcado, además, que “Fundación Ibercaja es desde hace años un compañero de viaje destacado de la Universidad de Zaragoza en diversas iniciativas de colaboración, con una clara sintonía en temas que trascienden a la sociedad, como es el caso de esta nueva cátedra”.

Por ello, el director general de la Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, ha asegurado que desde un punto de vista social, para ellos, la educación en la infancia y adolescencia siempre ha sido una "máxima preocupación". "Preocuparse por la parte de la sociedad más débil, ha sido el ADN de la Fundación", ha señalado.

La Cátedra de Apoyo a la Infancia y Adolescencia pretende ser un vehículo de colaboración y sinergias con el ecosistema nacional e internacional de protección a la infancia y adolescencia. Destaca, además, su colaboración con la Red de Universidades por la Infancia y Adolescencia.