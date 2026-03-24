Jesana Motilva, autora del cartel de las Fiestas del Pilar 2026: "Representa la generosidad de Zaragoza"

Jesana Motilva Santaliestra ha creado una obra que representará a todos los zaragozanos en los días grandes de la ciudad. Tras varios años intentándolo, tantos que asegura que no recuerda con exactitud "cuántos han sido", en este último intento ha logrado que su trabajo se convierta "por fin" en el cartel anunciador de las Fiestas del Pilar 2026.

Y es que, para entender su creación ('La ciudad en Ofrenda') y lo que ha supuesto para ella, Motilva se remonta a sus "cinco o seis" carteles previos con los que en años anteriores se presentó al concurso municipal. "Fueron años en los que experimenté y jugué con muchos elementos, como la arcilla o las cintas del Pilar", explica.

Todos esos intentos -entre los que logró recibir un accésit en 2022- han acabado culminando en la que sería su obra maestra y con la que dice sentirse "más orgullosa". "He vuelto a centrarme y a hacer un cartel que sé que funciona. Pero digamos que todo lo anterior me ha servido para aprender", resume.

Además de todo lo aprendido técnicamente, Motilva asegura ahora más que nunca que "todo esfuerzo tiene su recompensa". Unas palabras con las que se le vienen a la cabeza sus inicios, aquellos en los que su abuelo se convierte en protagonista.

"Él fue quien me impulsó al mundo del dibujo. Me dejaba su escritorio y siempre se preocupaba de que no me faltaran hojas. Si se me acababa un cuaderno no tardaba en conseguirme otro nuevo", recuerda.

Es gracias a su figura y a la de su padre por lo que dice no haberse rendido. "Mi familia siempre me ha enseñado que hay que esforzarse y hoy te digo que sí, que todo lo pasado ha merecido la pena porque me ha llevado hasta aquí", declara.

Y es que, este reconocimiento tiene, además de lo emocional, una dimensión profesional "muy relevante". Tras más de dos décadas dedicadas al diseño, la ilustración y la pintura, la autora que estudió diseño de moda en Hacer Creativo (Zaragoza) ve este premio como una validación de todo lo trabajado. "No es una profesión con un camino claro, te lo vas construyendo", afirma.

Aunque sin duda, si algo se le quedará guardado de lo conseguido este lunes será la emoción de su entorno al conocer que ella había sido la ganadora. Especialmente con su padre, que dice haber sido "inmediato, muy intenso y muy emocionante", reconoce entre risas.

Una composición "clara"

La obra ganadora destaca por una composición "clara", aunque también por su fuerte carga simbólica. El elemento central es un gran ramo de flores, una imagen que remite a uno de los actos más representativos de la celebración: La Ofrenda de Flores.

Aunque según lo explica Motilva, su obra va mucho más allá. "No es solo es este acto tan tradicional, es el acto de dar y la generosidad que lo rodea. Algo por lo que creo que nos definimos todos los zaragozanos", detalla.

Desde el punto de vista técnico, el cartel responde también a una búsqueda de equilibrio entre lo que quiere expresar y lo que puede funcionar. A diferencia de años anteriores, ha conseguido una propuesta "escalable", capaz de adaptarse a distintos formatos sin perder legibilidad ni impacto visual.

También ha introducido variaciones en la paleta cromática, alejándose de lo que hasta ahora se había visto en los carteles anteriores para apostar por un fondo amarillo que dice haber sabido defender "bien".