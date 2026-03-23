Zaragoza ya tiene el cartel anunciador para las Fiestas del Pilar 2026: así es la obra ganadora del concurso

Zaragoza ya tiene la mirada puesta en sus días grandes. Prueba de ello son los pequeños pasos que desde el Ayuntamiento ya han comenzado a dar para tener todo listo a tiempo para el Pilar.

Este lunes se ha desvelado el que será el cartel anunciador de las Fiestas del Pilar para 2026. Se ha dado así, según la alcaldesa Natalia Chueca, "el inicio de la cuenta atrás para las mejores fiestas del mundo".

La obra 'La ciudad en Ofrenda' ha sido la elegida como el cartel ganador, una creación de la zaragozana Jesana Motilva Santaliestra.ç

Los dos accésits han sido para 'Fragmentos culturales', de Héctor Fernández Cousiño de Sabadell (Barcelona) y '¡Date una vuelta!', de la zaragozana Isabel Cristina Mendivil Lafaja.

Motilva, nacida en 1987, estudió diseño de moda en Hacer Creativo (Zaragoza) y ya recibió un accésit en este mismo concurso en 2022. Ella misma ha trasladado la ilusión de ser "al fin" la ganadora de este certamen, que le brindará la oportunidad para representar las fiestas de la capital aragonesa con su pincel.

"Mi abuelo estaría muy orgulloso. Me he presentado tantas veces que he perdido la cuenta, pero él siempre me decía que algún día sería yo", ha expresado, tras conocer que había sido ganadora.

Sobre el cartel ganador, el jurado ha destacado "la buena fusión de las tipografías combinando una fresca y dinámica con otra que aporta más seriedad". Una paleta cromática "muy bien trabajada y escogida, con una composición en ramo perfectamente ejecutada y que recoge los elementos más festivos y tradicionales de las fiestas", han señalado.

Además, han destacado la posibilidad de adaptaciones para los diferentes materiales publicitarios y de señalización. La han reconocido como una composición original, que representa lo que simbolizan las fiestas para los zaragozanos y para quienes visitan la capital aragonesa en su semana más importante.

Mientras tanto, las dos obras que han logrado un accésit han recibido la consideración del jurado por sus colores y composición. En el caso de "Fragmentos culturales", han valorado la representación de los iconos de las fiestas y una paleta de colores reducida pero muy bien ejecutada.

Por su parte, "¡Date una vuelta!" ha sido reconocida por su originalidad y su propuesta que te invita a recorrer el cartel y explorar sus detalles girando su composición 360º.

Premios

Según establecen las bases del certamen, el cartel ganador está dotado con un premio de 4.000 euros para su autor, al que se suman dos accésits de 500 euros cada uno.

A esta XCVI edición del concurso se han presentado un total de 112 obras, de las cuales el 58,04% corresponden a mujeres (65) y el 41,96% a hombres (47).

En cuanto a la procedencia, más de la mitad de los participantes son aragoneses (57,14%), mientras que el 32,65% procede del resto de España, con presencia destacada de ciudades como Barcelona y Pamplona, además de otras localidades de la Comunidad de Madrid, Guadalajara, La Rioja, País Vasco o Galicia, sumando en conjunto más de una quincena de ciudades españolas.

Asimismo, el certamen registra una notable participación internacional, que representa el 10,20% del total, con autores procedentes de Rumanía, Colombia, Italia, Estados Unidos y China.

Natalia Chueca ha recordado que con el cartel elegido, Zaragoza "pisa el acelerador para dejar atados los últimos detalles con los que celebrar los días grandes de la ciudad". "Llevamos un año trabajando arduamente en que se viva en todas las calles y plazas de Zaragoza porque si por algo se distinguen nuestras fiestas es por su gran carácter popular y de encuentro ciudadano", ha añadido.

El jurado

El jurado, presidido por la consejera de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, ha estado integrado por la ilustradora Vera Galindo Ferrer, ganadora del concurso del cartel de las Fiestas del Pilar 2025; el diseñador gráfico José Luis Lizano Yubero; la docente de la ESDA Nereida Jiménez Fuertes; la artista plástica y collagista Ruth Villagrasa Quero; la ilustradora Olga Ruiz Monterde; el fotógrafo Pedro Etura Oliver; y el periodista y redactor de cultura de Heraldo de Aragón, Pedro Zapater Delgado.

Completan el jurado Francisco Rodríguez, director de marketing y comunicación de Frutos Secos El Rincón, en representación de los patrocinadores de las Fiestas del Pilar; Raúl Alcubierre Labarta, técnico de la Unidad de Exposiciones del Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza; la directora de Comunicación del Ayuntamiento de Zaragoza, Esther Iriarte Fabana; la jefa de la Unidad de Comunicación y Patrocinio de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, Sonia Sin Villanova; y la gerente de esta entidad, María Uriol Martínez.