Es oficial: los vecinos de estos 3 pueblos recibirán 283.000 euros de compensación económica por el IMAR 2024

Los vecinos afectados de Garrapinillos, Casetas y Villarrapa recibirán en los próximos meses la compensación económica destinada a atenuar el efecto del incremento en los recibos del Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR, antiguo ICA) del año 2024.

Antes, entre febrero y marzo, los titulares de las 4.389 pólizas de suministro afectadas recibirán una carta en la que se detallará cada situación de manera individualizada.

Este incremento en las cuotas del tributo gestionado por el Instituto Aragonés del Agua se ha producido desde 2022 en estos tres barrios rurales, por los cambios introducidos en la normativa autonómica a través de la Ley 8/2021, de 9 de diciembre, creando un impuesto, el IMAR, que no es responsabilidad del Ayuntamiento de Zaragoza sino del Instituto Aragonés del Agua (IAA).

Este organismo, siguiendo la mencionada Ley 8/2021, no ha aplicado en estos barrios la bonificación que aplica en el resto del término municipal.

El Ayuntamiento de Zaragoza destinará casi 283.000 euros para aplicar esta compensación económica del año 2024, que se suma a los 541.000 euros que ya abonó por los ejercicios 2022 y 2023.

El 2025 ya fue facturado con el coeficiente reductor previsto en la ordenanza de saneamiento, por lo que de esta manera no será necesario hacer regularizaciones posteriores.

Equiparación con el resto del término municipal

Este proceso de regularización puesto en marcha por el Área de Hacienda y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Zaragoza afecta a una parte importante de la población de Casetas, Garrapinillos y Villarrapa, a quienes se les aplicó un coeficiente de 1 en el IMAR (es decir, pagaron el 100% del impuesto), con el argumento de que la depuración de sus aguas se realiza en la planta de tratamiento de Utebo.

La compensación del Ayuntamiento permite equiparar la situación con las pólizas del resto del término municipal de Zaragoza, en las que el coeficiente es del 0,4, lo que representa una bonificación del 60% en la cuota del IMAR.

Para llevar a cabo esta equiparación, el Ayuntamiento de Zaragoza ha aplicado una reducción del 76% en la cuota fija y cuota variable de la tasa municipal de saneamiento y depuración de aguas residuales.

Esta tasa municipal se desglosa en un 24% por el alcantarillado y un 76% por la depuración, por lo que la bonificación municipal eliminará por completo el pago por este último concepto.