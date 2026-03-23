Comerciantes de Las Fuentes recuerdan a Silvia, asesinada por su expareja: "Dejaste tu huella, tu nombre no se olvida"

Silvia no es solo un número y su nombre jamás caerá en el olvido. El barrio de Las Fuentes de Zaragoza sigue consternado y llorando a la peluquera y vecina asesinada por su expareja el pasado sábado.

Tras las concentraciones y minutos de silencio que tuvieron lugar este domingo, decretado día de luto oficial en Zaragoza, este lunes la Asociación de Comerciantes Yo compro en Las Fuentes ha organizado una nueva concentración en la calle Gascón y Marín para recordar a su compañera y amiga.

Numerosos ciudadanos y algunos representantes políticos como la líder socialista Pilar Alegría han acudido para compartir el profundo dolor de la pérdida de Silvia.

Durante el mediodía, Pilar Clos, de la asociación de comerciantes, ha leído un manifiesto en el que alza la voz contra los asesinatos machistas y la debilidad de las comerciantes.

“Nos reunimos para recordar a Silvia, nuestra compañera, nuestra trabajadora autónoma, valiente, responsable, emprendedora. Una mujer que como tantas se levanta cada día para sacar adelante su negocio, su vida, sus sueños. Silvia no es un número. Silvia es parte de nosotros”, ha comenzado subrayando.

“Hoy alzamos la voz con dolor, pero también con firmeza, para decir basta ya. Basta ya de violencia machista y de mirar hacia otro lado. Basta ya de normalizar lo que nunca debería ser normal. Este asesinato nos recuerda que ser mujer sigue importando, y sigue importando demasiado”, ha defendido.

Pilar Clos ha declarado que “no va de mujeres débiles”, sino de “hombres que ejercen la violencia” y de una sociedad que “todavía tiene mucho que cambiar”.

También se ha visibilizado la situación de “indefensión de muchas trabajadoras autónomas” que trabajan solas en sus negocios y que levantan la persiana cada día expuestas: “Esa soledad también forma parte del problema y también necesita ser mirada, entendida y protegida”.

El manifiesto ha recordado que la solución pasa por la educación, promoviendo valores de respeto e igualdad. “Hoy no solo lloramos, también nos comprometemos a no callar, a educar, a acompañar, a señalar al que está mal, a trabajar juntos para que esto no vuelva a pasar. Porque no queremos más nombres, no queremos más silencios. Hoy estamos aquí por Silvia, pero también por todas. ‘Ni una más’ no puede ser solo una frase, tiene que ser un compromiso real”, ha finalizado Clos con emoción y lágrimas en los ojos.

Después, la presidenta de la asociación, ha relatado un poema para la víctima. Este, impreso, se colgará en los diferentes comercios de Las Fuentes.

La fachada de la peluquería de Silvia se llena de flores en su memoria. E.E.

“Mujer de manos valientes, de esfuerzo callado y constante, dejaste tu vida con fuerza y un corazón admirable. Autónoma, libre, sincera, valiente, luchadora, entera. Dejaste tu huella en tu barrio y en cada persona cercana. Hoy tu luz sigue encendida, en cada puerta, en cada esquina, porque tu historia no acaba, porque tu nombre no se olvida. Silvia, siempre con nosotros”, dice el poema.

Igualmente, se ha guardado un minuto de silencio por la asesinada y por todas las que han perdido la vida. En este punto, han señalado que el día 21 de los próximos meses, coincidiendo con el día del trágico suceso, lo harán en sus comercios.

Por último, los presentes, muchos de ellos notablemente afectados, han gritado el cántico de ‘Ni una más’ y ‘no son muertes, son asesinatos'.