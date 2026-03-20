Cadrete acoge este sábado la 'XXVIII Exaltación de Tambores y Bombos' de la Mancomunidad del Huerva

Este año cuenta con cuatro municipios como invitados: La Puebla de Híjar (Teruel), Longares (Zaragoza), Cariñena (Zaragoza) y Pradejón (Logroño).

Cadrete acoge este sábado 21 de marzo la 'XXVIII Exaltación de tambores y bombos'. Desde las 16.00, doce grupos de Aragón y Logroño harán una demostración de sus toques en la localidad zaragozana. Al finalizar, habrá una merienda para las cofradías participantes.

La Exaltación de tambores y bombos se trata de una tradición muy arraigada en los pueblos que forman la Mancomunidad del Huerva y cada año se celebra en un municipio. Además, este año cuenta con cuatro invitados: La Puebla de Híjar (Teruel), Longares (Zaragoza), Pradejón (Logroño) y Cariñena (Zaragoza).

Este evento previo a la Semana Santa arrancará con la recepción de las cofradías de los diferentes pueblos que van a participar. A continuación, a las 16.00 comenzará la XXVIII Exaltación de tambores y bombos.

Cartel de la XXVIII Exaltación de tambores y bombos de Cadrete. Ayto de Cadrete.

Se trata de una jornada de convivencia en la que se comparten los toques de tambor y bombo en un ambiente totalmente amistoso y de hermandad. La Mancomunidad del Huerva está conformada por seis localidades que participan activamente en esta tradición: Cuarte de Huerva, Cadrete, María de Huerva, Muel, Villanueva de Huerva y Herrera de los Navarros.

Este evento nació como una iniciativa rotatoria, celebrándose cada año en un pueblo distinto, con el firme objetivo de potenciar y dinamizar la vida en estos municipios. Se busca así fortalecer una costumbre que, aunque históricamente no ha tenido tanta implantación en esta zona como en la provincia de Teruel, sigue ganando adeptos. Fiel a su calendario, la exaltación se organiza siempre el fin de semana previo al Domingo de Ramos.

Programa de la XXVIII Exaltación de Tambores y Bombos.

El acto central consistirá en una exhibición pública de los pasos y ritmos que cada agrupación lleva ensayando durante meses. Si las condiciones meteorológicas acompañan y no llueve, las demostraciones se llevarán a cabo al aire libre en la plaza Aragón de Cadrete.

Allí, cada cofradía realizará sus característicos 'toques de entrada' frente a una presidencia oficial, la cual estará formada por los hermanos mayores de las distintas agrupaciones y varios representantes del ayuntamiento local. Durante la demostración, la organización también procederá a la entrega de unos trofeos y reconocimientos a los grupos participantes.

La presencia de los cuatro pueblos invitados suma un indudable atractivo a esta vigésimo octava edición. Su asistencia responde a la estrecha relación y reciprocidad que existe con la cofradía anfitriona, la cual suele viajar durante el año para tocar en esas localidades.

Entre los invitados destaca especialmente el grupo de La Puebla de Híjar, municipio que cuenta con un gran prestigio en esta tradición y que, además, este año ha acogido la Tamborada Nacional 2026.

Para culminar la jornada, tras la exhibición de toques y la entrega de trofeos, los organizadores han preparado un encuentro para fortalecer los lazos entre los participantes. Todas las cofradías participantes se dirigirán juntos al pabellón polideportivo de la localidad, donde podrán disfrutar de una gran merienda familiar que pondrá el broche final a este importante encuentro de la Mancomunidad del Huerva.