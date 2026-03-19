La notaza del proyecto del canal de Aguas Bravas en Zaragoza: la empresa superará los 530.000 euros de inversión

De sobresaliente ha sido la nota que ha recibido el proyecto de Océano Atlántico para el futuro centro deportivo 'top' que se montará en el Canal de Aguas Bravas.

Ni más ni menos que 93 puntos de los 100 posibles en el concurso público para la gestión de esta infraestructura del parque del Agua. Es decir, si fuera un examen, el proyecto sacaría un 9,3 sobre 10.

Una notaza que le deja el camino más que hecho a la empresa (la única en presentarse, por cierto), si bien es cierto que todavía se le requerirán los últimos documentos (como la solvencia económica o la capacidad de la empresa) antes de que se le adjudique la concesión.

Durante la sesión, celebrada este miércoles en el Ayuntamiento de Zaragoza, la Comisión ha ratificado en primer lugar la puntuación de 42 puntos obtenida en los criterios sujetos a juicio de valor (correspondiente al sobre dos). Posteriormente, se procedió a la apertura del sobre tres, relativo a los criterios objetivos, donde se encontraba la propuesta económica de la empresa la cual ha alcanzado la puntuación máxima (51 puntos).

Y no es para menos porque, según se señala en el acta, uno de los puntos fuertes del proyecto es su ambicioso compromiso inversor que supera los 530.000 euros.

Esta inversión se reparte en distintas áreas del complejo, siendo más de 40.000 euros para el canal de Aguas Bravas, cerca de 265.000 euros destinados al pabellón del embarcadero, más de 61.000 euros para actividades en aguas tranquilas y alrededor de 164.000 euros para actuaciones en los bajos de la Torre del Agua.

Además, la empresa ha propuesto mejoras económicas en el canon concesional, con incrementos del 11%, 25% y 40% según los tramos establecidos, así como un umbral de 20.000 euros para gastos de mantenimiento, lo que también ha sido valorado con la máxima puntuación.

Un polo del turismo

Según pudo conocer este diario, el proyecto busca convertir la concesión caída durante muchos años en el olvido en un polo del turismo de montaña.

La idea es algo así como "acercar el Pirineo y el deporte de aventuras a Zaragoza". Es decir, dotar a la infraestructura de todo lo necesario para traer lo mejor del turismo activo a la capital, "donde se podrá desarrollar este tipo de actividades acuáticas durante todo el año y no por temporadas".

Una oferta que se verá potenciada con otro de los proyectos que actualmente gestiona Océano Atlántico: el camping de Zaragoza, con el que pretende generar sinergias vinculadas al agua, la aventura y el deporte en el canal.

Pero no todo será esto. El proyecto, además de potenciar el ocio y el turismo, busca convertir el espacio en todo un centro deportivo 'top'.

La empresa es conocida por desarrollar tanto ocio y turismo como educación, cultura y tiempo libre por todo Aragón. Todo esto, sumado a la vinculación con distintas federaciones deportivas de Aragón, hace que en el esbozo del futuro canal de Aguas Bravas haya un espacio de formación para los equipos.

Se plantea así la posibilidad de integrar en el proyecto a federaciones, clubes y entidades deportivas, con el fin de "conectar lo que hasta ahora estaba desconectado" y fomentar "un espacio abierto a la colaboración".