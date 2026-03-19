La Económica Aragonesa celebra 250 años de historia: “El verdadero progreso se mide en conocimiento”

La Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País (RSEAAP) conmemora su 250 aniversario con la exposición '250 años de futuro. El legado que hizo grande Aragón', que podrá visitarse en La Lonja de Zaragoza hasta el 28 de junio.

La muestra, inaugurada esta mañana por la alcaldesa Natalia Chueca, propone un recorrido por la historia de la institución que, desde su fundación en 1776, ha contribuido al progreso educativo, cultural y económico de la comunidad.

El visitante podrá conocer la evolución de Aragón a través del prisma de quienes impulsaron la RSEAAP, una entidad nacida del espíritu ilustrado para fomentar el conocimiento, la formación y la participación de la sociedad civil.

La exposición combina elementos artísticos, audiovisuales y patrimoniales distribuidos en nueve salas, con recreaciones como el Patio de la Infanta o el Monasterio de Cogullada, y obras de autores actuales como Pepe Cerdá, Adrián Marmolejo y Martín Godoy.

El director de la RSEAAP, Honorio Romero, ha destacado durante la presentación que la institución “nació con la necesidad de combatir el analfabetismo de la época”. Asimismo, Romero ha recordado que “una sociedad tiene que estar formada, instruida, porque con una sociedad inculta no se puede avanzar”.

Además, ha enumerado los tres grandes proyectos históricos de la entidad: la cátedra de Derecho Civil y Economía, la Feria de Muestras de Zaragoza y la creación de Ibercaja, considerada “la joya de la corona”.

Por su parte, el comisario de la muestra y presidente de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, Domingo Buesa, ha subrayado el carácter pionero de la RSEAAP en la promoción de la educación femenina, recordando figuras como la de Josefa Amar y Borbón, que defendía que “la inteligencia no tiene sexo” y promovió la escolarización de mujeres ofreciendo incentivos en forma de comida y ropa.

La alcaldesa Natalia Chueca ha destacado en su intervención que “el verdadero progreso de una tierra se mide en conocimiento, sensibilidad y compromiso con los demás”. Además, ha reafirmado el compromiso de Zaragoza con la formación y la innovación recordando que la capital aragonesa “es la primera ciudad que impulsa la formación gratuita en inteligencia artificial para todos sus ciudadanos”.

Impulsada por Fundación Ibercaja e Ibercaja Banco, y con la colaboración de la Real Academia de San Luis, la exposición está comisariada por Domingo Buesa Conde y consolida a La Lonja como un referente en la promoción cultural de la ciudad. Su recorrido invita a revisar el pasado con vocación de futuro, destacando la huella de una sociedad que sigue apostando por el conocimiento, la educación y el desarrollo común.

Un recorrido por nueve espacios

La exposición se articula en nueve salas que siguen la evolución de la Económica desde su origen ilustrado hasta la actualidad.

En las primeras estancias se presenta el año fundacional y el contexto en el que nobles, burgueses, médicos, boticarios, agricultores, clero y artesanos impulsaron la educación infantil, la formación profesional y la custodia de piezas científicas y artísticas. Todo ello ligado a la Real Academia de Bellas Artes y a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, origen de la actual Fundación Ibercaja.

El recorrido muestra también el papel de la Escuela de Dibujo, germen de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, y la figura de Josefa Amar y Borbón como pionera en la incorporación de la mujer a la vida intelectual.

Otra sala profundiza en el nacimiento de la Caja en 1876 para apoyar a una agricultura en crisis, facilitando crédito para la compra de grano. Se subrayan, además, hitos posteriores como el apoyo al Canfranc y al eje norte‑sur.

Las salas dedicadas al siglo XX y XXI recrean una oficina histórica de Ibercaja en la calle San Jorge, con ventanillas interactivas, libretas de ahorro y fotografías de obras sociales vinculadas a colonias infantiles, salud y patrimonio.

El visitante puede seguir un cronograma de 250 años compartidos entre la Económica, la Academia y la entidad financiera, y repasar los 150 años de expansión de Ibercaja y su transformación en Fundación Bancaria. Una selección de pintura joven y de adquisiciones recientes ilustra sus actuales líneas prioritarias.

El itinerario concluye con una sala que plantea un diálogo simbólico entre Ramón de Pignatelli y Amado Franco en el Monasterio de Cogullada, antigua sede de una escuela agraria pionera. Ese cierre escenifica la continuidad de un mismo propósito que atraviesa los siglos. Poner el conocimiento, la educación, la naturaleza y la salud al servicio del progreso de Aragón.