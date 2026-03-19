La DPZ estrena su presupuesto récord de 256 millones con más fondos para todos los pueblos y servicios de la provincia

El presidente, Juan Antonio Sánchez Quero, y la vicepresidenta, Teresa Ladrero, con Nerea Marín (En Común-IU) y José Manuel Latorre (CHA). Alfonso Ramos

La Diputación Provincial de Zaragoza ha aprobado su presupuesto para 2026, que por cuarto año consecutivo alcanza la cifra más alta de su historia: 256,1 millones de euros, un 20% más que el del ejercicio anterior.

Un año más, las cuentas provinciales giran en torno al Plan Unificado de Subvenciones (PLUS), la principal línea de ayudas que reciben los 292 municipios zaragozanos no solo de la DPZ, sino del conjunto de las administraciones. Dotado con 50 millones de euros, este plan permite que cada ayuntamiento decida libremente el destino de sus fondos, garantizando autonomía, planificación y criterios objetivos y transparentes en su distribución.

El presupuesto incluye además un plan Agenda 2030 con una dotación de 24,7 millones de euros destinado a financiar inversiones municipales alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y orientadas a mejorar la calidad de los servicios públicos locales.

Las cuentas para 2026 vuelven a fijar un récord histórico en la inversión destinada a la red viaria provincial: 17 millones de euros para actuaciones del programa 2024-2030. Tras concluir el pasado año el primer paquete de obras —con 25 carreteras rehabilitadas—, este ejercicio está previsto iniciar la mejora de otras 21 vías.

Además, el plan de lucha contra la soledad de las personas mayores multiplica por cinco su presupuesto, pasando de 1 a 5 millones de euros. Este incremento permitirá financiar actividades sociales, equipamientos para residencias y centros de día, además de cubrir gastos de funcionamiento de bares, centros sociales y teleclubes municipales, auténticos espacios de convivencia y vida comunitaria en los pueblos más pequeños.

Por otro lado, el gobierno provincial destinará 4 millones de euros a un proyecto que permitirá instalar cargadores de coches eléctricos en todos los municipios de la provincia, una iniciativa financiada íntegramente por la Diputación.

Centro de tratamiento de residuos y agua potable

Tras dos años de funcionamiento del servicio Ecoprovincia, que ya recicla los residuos de 265 municipios adheridos, la institución trabaja en la creación de un centro provincial de tratamiento de residuos en el entorno de Zaragoza. Este equipamiento permitirá procesar la basura municipal sin depender del CTRUZ y cuenta con una partida de 4 millones de euros.

Siguiendo el modelo de Ecoprovincia, la DPZ pondrá en marcha un nuevo servicio de analíticas del agua de boca para los ayuntamientos que deseen adherirse. Para su implantación, el presupuesto de 2026 reserva 2,5 millones de euros.

Teleasistencia avanzada y modernización del padrón

La Diputación mejorará su actual servicio de teleasistencia implantando la versión avanzada, con un presupuesto de 745.000 euros. Esta nueva modalidad permitirá que personas mayores y dependientes estén también atendidas y conectadas fuera de sus hogares, reforzando la seguridad y el acompañamiento a distancia.

Las cuentas reservan 515.000 euros para finalizar la modernización del padrón municipal en todos los ayuntamientos, un proyecto cofinanciado con fondos europeos que conectará los padrones locales con el Instituto Nacional de Estadística (INE) en tiempo real.

Tras la restauración de las capillas de Santiago y de la Purificación —junto a sus retablos—, la DPZ acometerá la rehabilitación de una nueva capilla y del órgano de la catedral de Tarazona, con una inversión de 400.000 euros.

Políticas sociales, cultura y patrimonio

Tras la restauración de las capillas de Santiago y de la Purificación —junto a sus retablos—, la DPZ acometerá la rehabilitación de una nueva capilla y del órgano de la catedral de Tarazona, con una inversión de 400.000 euros.

El presupuesto de la DPZ destina más de 7 millones de euros a políticas sociales —teleasistencia, lucha contra la soledad, apoyo a residencias, centros de día y asociaciones—; 1 millón a igualdad de género y prevención de la violencia machista; 1,1 millones a la Residencia de Estudiantes Ramón de Pignatelli; 620.000 euros a educación de adultos; 585.000 a memoria democrática; y 2,1 millones a cooperación internacional y educación global.

En el ámbito cultural, las cuentas incluyen 920.000 euros para las exposiciones del palacio de Sástago, Fuendetodos, el Centro de Arte de Ejea y la sala 4º Espacio; 220.000 para festivales; 110.000 para programas de fomento de la lectura; 238.000 en ayudas a festivales de cine; 220.000 para producción escénica; 200.000 para ayudas y premios a artistas; 870.000 para bandas de música, corales y asociaciones culturales; y 1,4 millones para la Institución Fernando el Católico. Además, se reservan 4,8 millones para la restauración del patrimonio histórico-artístico y 1,4 millones para el Taller Escuela Cerámica de Muel.

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