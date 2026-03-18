Los trabajadores de Parques y Jardines denuncian que la empresa se niega a firmar el convenio acordado hace 2 días

El comité de empresa de FCC parques y jardines de Zaragoza ha informado, en una nota de prensa, que esta mañana los directivos se han negado a firmar el convenio en los términos acordados en el SAMA, el pasado lunes, y que fue ratificado este martes por la asamblea de jardineros y jardineras.

Los directivos de la multinacional en Zaragoza, que gestionan diferentes servicios públicos de la ciudad, han notificado su decisión de "no firmar y reventar el convenio" debido a que, según señalan desde el comité, "no están de acuerdo ahora con el acuerdo alcanzado sobre el despido improcedente".

El acuerdo, entre otros muchos alcanzados, "garantiza el derecho de los trabajadores y trabajadoras a elegir su reincorporación si el juzgado considera el despido improcedente" para los trabajadores, una reivindicación de las y los jardineros que consigue "darle la vuelta a una de las medidas regresivas de las reformas laborales de hace décadas".

El acuerdo alcanzado para un nuevo convenio hasta 2028, con avances en materia económica, social, laboral y de conciliación laboral, "lleva la firma de los directivos de FCC en Zaragoza que ahora mismo se niegan a cumplir lo que ellos mismos han firmado hace menos de 48 horas", aseveran desde el comité de empresa.

Ante lo que consideran, desde el comité de empresa, como "una nueva maniobra de mala fe por parte de los directivos de FCC en Zaragoza", los representantes de las y los trabajadores han anunciado que en los próximos días se reunirán con los servicios jurídicos de los sindicatos y "tomaremos las medidas legales oportunas para garantizar las mejoras acordadas y firmadas para los próximos años".

"Entendemos que un acuerdo firmado en el SAMA, como el que se alcanzó el pasado martes con los directivos de FCC, tiene valor vinculante y ejecutivo", declaran, asegurando que si la empresa lo incumple tomarán "todas las medidas legales oportunas para exigir su cumplimiento".

Las y los jardineros, además de tomar las acciones legales para exigir el cumplimiento del acuerdo, anuncian que "los próximos días convocarán asambleas para tomar las decisiones oportunas y decidir una hoja de ruta de movilizaciones y protestas contra los directivos de FCC en Zaragoza y contra los responsables municipales del servicio que están permitiendo que esta empresa continúe con sus chantajes contra la ciudad y contra los trabajadores y trabajadoras".

El comité de empresa finaliza su comunicado, incidiendo en que "es una vergüenza que se le siga permitiendo a la empresa FCC gestionar servicios públicos en esta ciudad mientras continúa con sus políticas de chantaje y mala fe con los ciudadanos y trabajadores y trabajadoras de Zaragoza" y recuerda que "los máximos responsables de permitir estas actitudes a los directivos de FCC son los responsables municipales y el gobierno de la ciudad".