La Semana Santa "comienza de nuevo" en Zaragoza con más de 16.000 cofrades y 53 procesiones en las calles

La Semana Santa, así como el sonido del bombo y el tambor, 'comienza de nuevo' en Zaragoza. Más de 16.000 cofrades y 53 procesiones llenarán las calles de tradición y devoción en la Semana Santa zaragozana, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, con más de 700 años de historia.

Una nutrida representación se ha congregado este miércoles en el salón de recepciones del Ayuntamiento en un acto, donde les ha dado la bienvenida la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, acompañada por la concejala de Cultura, Sara Fernández, el presidente de la Junta Coordinadora de Cofradías, Ignacio García Aguaviva, y el vicario general de Zaragoza, Rubén Ruiz.

No ha faltado ni el olor a incienso, ni tampoco las torrijas, para dar el pistoletazo de salida "a la tradición de Zaragoza" que recorrerá las calles de la ciudad en tan solo unas semanas.

El Ayuntamiento de Zaragoza y la Junta de Cofradías ultiman ya estos días los detalles para una celebración que este año tendrá lugar entre el 28 de marzo y el 5 de abril y que irá acompañada de una amplia oferta cultural, gastronómica y de ocio dirigida a los zaragozanos y a los visitantes que estos días lleguen a la ciudad.

Se trata del segundo periodo del año con mayor actividad turística, después de las Fiestas del Pilar como demuestra el impacto económico que tiene para la ciudad, valorado en 61.681.276 euros, según un estudio realizado por la Universidad de Zaragoza.

En el acto de presentación, donde se han escuchado los bombos y tambores y se han podido degustar las tradicionales torrijas, la alcaldesa ha indicado que la Semana Santa es "una tradición que hunde sus raíces en más de 700 años de historia, siete siglos en los que, generación tras generación, se ha transmitido con identidad, memoria y fe".

Y haciendo hincapié en esas "raíces", que recuerdan que Zaragoza no sólo se construye con el presente, sino también con la memoria, ha afirmado que Zaragoza es una ciudad que "sabe cuidar su historia, protege sus tradiciones y honra lo que la ha hecho ser lo que es hoy".

"En ese latido de la ciudad nuestros cofrades ocupan un lugar fundamental. Miles de hombres y mujeres que, con dedicación silenciosa y generosa, mantenéis viva esta tradición durante todo el año", ha apuntado, al tiempo que ha señalado que la Semana Santa también recuerda la "fuerza de los valores cristianos" que han formado parte de la historia y la cultura.

4.000 tambores y bombos

En total, 53 procesiones con más de 16.000 cofrades recorrerán las calles de la ciudad durante estos días santos, con el sonido de 4.000 tambores y bombos que acompañan los pasos.

La procesión del Santo Entierro el Viernes Santo es la más larga y antigua de España con una participación multitudinaria de cofradías.

El cartel de este año presenta una imagen cargada de simbología religiosa, en la que se muestra a la Real Hermandad de Cristo Resucitado y de Santa María de la Esperanza y el Consuelo (una talla de 1981 realizada por Jorge Albareda) en su salida en la mañana del Domingo de Resurrección desde la Iglesia de San Cayetano.

Esta cofradía es la encargada de organizar el pregón, que tendrá lugar el 28 de marzo, a cargo de Jorge Gracia Pastor, cofrade de la Hermandad de San Joaquín y la Virgen de los Dolores desde 1972, además de ser miembro fundador de la Asociación para el Estudio de la Semana Santa.

Ruta Cofrade

Zaragoza Turismo y la Junta de Cofradías organizan un año más rutas guiadas por las iglesias más representativas en Zaragoza, así como los pasos e imágenes de las distintas cofradías y hermandades de la ciudad. Esta visita se realiza desde 2010 y, desde entonces, han participado un total de 3.965 personas.

El año pasado, disfrutaron de las rutas 264 participantes, distribuidos en seis grupos. Este año se han organizado dos visitas guiadas por el Casco Histórico, que tendrán lugar en sábados alternos, con salida a las 10.00.

Durante la Semana Santa, Zaragoza Turismo ofrecerá rutas guiadas con Informadores Turísticos durante el periodo de Semana Santa, desde el 28 de marzo al 6 de abril, como las rutas de 'Casco Histórico', con visita a los exteriores del Pilar y La Seo, y 'Paseo por la ribera'.

Por otra parte, 'Dos Catedrales' será otra de las visitas que se podrán realizar el sábado 28 de marzo y todos los sábados del mes de abril, además de la visita al Palacio de la Real Maestranza los fines de semana de marzo y abril. A ellas se suman las visitas 'Ciudad de Cine', el 28 de marzo, y 'Zaragoza Accesible', 28 de marzo y 4 de abril, además de la la Ruta Cofrade los sábados hasta el 28 de marzo, con dos recorridos de manera alterna.

Además, Zaragoza Turismo pone a disposición de ciudadanos y visitantes otros servicios como el Bus Turístico, que funcionará diariamente desde el 28 de marzo hasta el al 6 de abril y se prolongará los fines de semana de abril en horario de mañana y tarde ( 10.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 19.30 horas).

También recorrerá las calles con motivo del puente de San Jorge, del 23 al 26 de abril. Por otro lado, se habilitará el Megabus, bus turístico teatralizado, orientado al público familiar, los días 28, 30, 31 de marzo y 1, 4 y 5 de abril y los sábados del mes de abril en horario de tarde (16.15 horas).

'Gastropasión'

Por otro lado, entre el 28 de marzo al 6 de abril, se celebrará la XVI edición de las Jornadas gastronómicas de Semana Santa 'Gastropasión', organizada en colaboración con Horeca Restaurantes.

Como cada año, 'Gastropasión' se une a la oferta general de la Semana Santa con recetas y sabores tradicionales que forman parte del patrimonio cultural e histórico de Zaragoza.

Durante estos días, los establecimientos adheridos ofrecerán menús especiales a precio cerrado con bebidas incluidas, con platos típicos de la cocina de Cuaresma, en la que no faltarán el bacalao, las torrijas o los potajes de vigilia, y todo con productos de Aragón.