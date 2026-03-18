El PP de la DPZ reclama al Gobierno central actuaciones urgentes en el Ebro tras la riada de febrero

El Grupo Popular en la Diputación Provincial de Zaragoza ha presentado una moción en la que exige al Gobierno de España medidas urgentes en el río Ebro tras la riada registrada en febrero de 2026, que causó importantes daños en distintos municipios de la provincia. La propuesta no ha salido adelante al contar con los votos en contra de PSOE, CHA e IU.

El portavoz adjunto del PP en la DPZ, Pablo Blanquet, ha defendido que "aunque las crecidas forman parte de la historia del Ebro, la situación actual refleja un problema cada vez más evidente; cada vez con menos caudal se están produciendo más daños".

Además, Blanquet ha recordado que la riada alcanzó caudales cercanos a los 1.600 metros cúbicos por segundo, cifras que el río debería poder soportar sin causar grandes afecciones.

Sin embargo, ha explicado que la acumulación de lluvias y la pérdida de capacidad hidráulica del cauce provocaron inundaciones en campos de cultivo, caminos rurales, instalaciones deportivas y zonas residenciales.

Entre los incidentes registrados figuran los desalojos preventivos en la urbanización Los Huertos de Alfajarín, donde unas 80 personas tuvieron que abandonar sus viviendas ante el riesgo en la mota de protección, además de daños en explotaciones agrarias y ganaderas en varios municipios ribereños.

"Esta situación evidencia la necesidad de actuar en el mantenimiento del cauce del río", ha subrayado Blanquet, quien ha recordado que la competencia corresponde a la Confederación Hidrográfica del Ebro, dependiente del Gobierno de España.

El portavoz reclamó la limpieza del cauce para "aumentar su capacidad hidráulica, eliminando acumulaciones de gravas, vegetación y otros obstáculos que dificultan el paso del agua", así como el mantenimiento de los canales alternativos abiertos en el río para aliviar la presión durante las crecidas.

La moción del PP también propone reparar de forma inmediata las motas dañadas por la última riada y revisar aquellas que pudieran haberse debilitado, con el fin de garantizar la seguridad de la población y de las explotaciones agrícolas.

Además, insta a retomar las infraestructuras hidráulicas pendientes del Pacto del Agua de Aragón y recuperar la planificación de los 30 pequeños embalses suprimidos del anterior Plan Hidrológico del Ebro.

Blanquet ha querido poner rostro a las consecuencias de las riadas recordando historias de ganaderos y agricultores que sufrieron pérdidas importantes: "Hubo explotaciones que debieron desalojarse antes de la crecida y cosechas que se han perdido sin que los seguros cubran los daños al considerarse una avenida ordinaria".

"El río seguirá creciendo cuando lleguen las lluvias o el deshielo, eso es inevitable. Lo que sí depende de nosotros es que nuestros pueblos estén preparados", ha concluido el portavoz, apelando a la responsabilidad de las administraciones "para garantizar la seguridad y el futuro de los municipios de la ribera del Ebro".