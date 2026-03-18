Chueca admite estar en conversaciones para la visita del Papa León XIV a Zaragoza: "No hay nada oficial, ojalá"

El Papa León XIV podría pasar por Zaragoza en su visita a España en junio. Es algo que desde la Conferencia Episcopal están barajando: breve parada en la capital el 9 de junio, de camino a Barcelona, para que el Sumo Pontífice pueda venerar a la Virgen del Pilar, patrona de España.

Una noticia que la alcaldesa de Zaragoza ha recibido como "una buenísima noticia" para la ciudad, en caso de que finalmente la agenda de León XIV permita una visita a la capital de Aragón.

Eso sí, ha asegurado que por el momento el Consistorio aún no ha recibido oficialmente ninguna confirmación. "No hay nada oficial, ojalá", ha señalado.

Aunque ha admitido que sí hay conversaciones abiertas con distintas entidades e instancias episcopales y ha recordado que hace meses envió una carta al Pontífice junto al presidente de Aragón, Jorge Azcón, en la que se le trasladaba una invitación tanto para mantener un encuentro como para visitar la ciudad.

En esa misiva se planteaba la posibilidad de que, en su desplazamiento desde Madrid, el Papa pudiera hacer una breve parada en la capital aragonesa. Chueca ha señalado que no ha habido respuesta oficial a esa misiva hasta la fecha.

La alcaldesa ha insistido en que la visita, aunque fuese breve, tendría un gran valor simbólico para la ciudad, especialmente por la posibilidad de acudir a la basílica de la Virgen del Pilar, uno de los principales referentes religiosos de España.

Además, ha enmarcado esta posible parada en un momento significativo para Zaragoza, que se encuentra ya en los preparativos del bicentenario de la Venida de la Virgen a la ciudad que se celebrará en 2024. "Nos encantaría", ha insistido.

Por su parte, desde el arzobispado aseguran que recibirían a León XIV con "mucha ilusión", pero confirman que todavía no hay agenda oficial.