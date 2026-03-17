EL ESPAÑOL DE ARAGÓN te invita a disfrutar de 'Goya, la melodía de una leyenda' en el Teatro Principal de Zaragoza
El sorteo permanecerá activo hasta las 9.00 del próximo lunes, 23 de marzo, en el perfil de Instagram de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.
EL ESPAÑOL DE ARAGÓN te invita a disfrutar del musical de la obra de teatro 'Goya, la melodía de una leyenda' en el Teatro Principal de Zaragoza. Este musical que llega con la producción ejecutiva de Showprime y que rinde homenaje a una de las figuras más universales de la cultura española: Francisco de Goya.
Puedes participar en el sorteo de CINCO ENTRADAS DOBLES para los pases: jueves 26 de marzo de 2026 a las 20.00, viernes 27 de marzo de 2026 a las 20.00, sábado 28 de marzo de 2026 a las 20.00, domingo 29 de marzo de 2026 a las 19.00 y miércoles 1 de abril de 2026 a las 20.00. Un ganador por pase.
Si quieres participar en el sorteo, tendrás que seguir a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN (@elespanoldearagon) y al Teatro Principal (@teatroprincipaldezaragoza) en Instagram, dar a ME GUSTA al post del sorteo, compartirlo en tus historias y mencionar a la persona con la que te gustaría ir a ver la obra (cuantas más menciones, más posibilidades de ganar). Puedes participar hasta las 9.00 del próximo lunes, 23 de marzo.
Un homenaje a Goya
Se trata de un musical que rinde homenaje al genio universal de Fuendetodos. Producido por Showprime, el espectáculo combina dramaturgia contemporánea, música en directo y un elenco de primer nivel encabezado por intérpretes consagrados del teatro musical español.
La obra retrata a Francisco de Goya como un artista atrapado entre el poder y la censura, el amor y la política, en una España que se debate entre la Inquisición y la modernidad ilustrada. A través de sus pasiones y contradicciones, el público descubre al Goya más humano, acompañado por figuras como la Duquesa de Alba, Godoy, Ceán Bermúdez, Bayeu o la Reina María Luisa.
Como hilo conductor aparece Velázquez, quien cobra vida en escena para guiar al pintor aragonés en un viaje interior por sus miedos, deseos y anhelos de eternidad.