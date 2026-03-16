El problema de la vivienda 'fantasma' en Aragón: los pueblos suman más de 130.000 casas vacías y abandonadas

El problema de la vivienda en Aragón, al igual que en el resto de España, es cada vez más preocupante. No solo por la imparable subida de precios que se vive en las zonas metropolitanas y desarrolladas, sino por la falta de ella en otras zonas de la comunidad.

Y, en el mundo rural, no es exactamente que no haya vivienda. De hecho, en Aragón hay un total de 130.000 casas vacías, según el último informe publicado de 'Censos de Población y Viviendas', elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por provincias, Teruel sería la más perjudicada de todas, con un 27% de su parque residencial bajo estas condiciones. Le seguiría, muy de lejos, Huesca con un 17% de sus viviendas vacías y, por último, Zaragoza con un 15%.

Lejos de ser una oportunidad, estos domicilios 'fantasma' no son en la actualidad una solución viable para el problema de la vivienda. Primero porque, según los expertos, es un concepto "etéreo".

Chema Merín, secretario de la Patronal Inmobiliaria de FADEI, señala que la metodología actual define a este tipo de viviendas como aquellas que "llevan más de dos años sin habitar". Pero la realidad es que "tienen un propietario" porque "uno puede tener una casa de segunda residencia y tenerla vacía, o puede tener una casa en propiedad en el pueblo y no ir".

Aunque lo que no se puede negar son sus atractivos precios. "Hay ofertas de casas inmensas a 15.000 o incluso 3.000 euros", confirma Merín.

Industria y trabajo

Entonces, ¿por qué nadie quiere vivir en ellas? "Son municipios que no tienen la suficiente industria y capacidad de trabajo para que los jóvenes tengan una vida resuelta, por lo que emigran", aseguran, poniendo ejemplos de localidades como Illueca o Morata de Jalón que "en su día tuvieron un impulso muy fuerte, pero que hoy se ha visto absorbido por la metrópoli".

"Zaragoza se lo come todo, porque tiene infraestructuras, puestos de trabajo, hospitales y otros servicios que no se encuentran en el mundo rural", afirma Merín. Pero dice que, a 50 kilómetros a la redonda de la capital "cada vez hay menos vecinos".

La solución sería, a ojos del experto, que las Instituciones impulsaran "ayudas a la rehabilitación o subvenciones a los propietarios de estas viviendas para que las pongan en alquiler". Y no es algo que, según dice, no se haya intentado ya. Pero el problema, a su juicio, es que "llegaron tarde".

Y, llegados a este punto, es inevitable sacar a relucir otro de los grandes conflictos que vive la comunidad en cuanto a vivienda: ¿Los pisos turísticos podrían ser una opción? "Sería una de las posibles soluciones, frente a lo que se dice de las VUT. Siempre hay que pensar que la ley del mercado es la que más vale. Aunque las Instituciones deben trazar bien una línea entre limitar y fomentar este tipo de residencias".

Sin duda para el experto, lo que no es normal es que "en localidades turísticas como Benasque no haya vivienda para que los trabajadores se puedan alojar". Y es en este punto donde la vivienda fantasma, actualmente un problema, "podría convertirse en una solución".

Otras maneras de revivir estas zonas donde la vivienda vacía parece acumularse podría ser la rehabilitación. "Arreglar estas casas, que tienen más de 100 años o incluso 200, generaría puestos de trabajo que es el principal problema de todo este asunto: la industria y el empleo, si no hay de esto no puede haber vecinos", asegura Merín.

Lo resume como "un círculo virtuoso" que lograría dinamizar estas zonas. Pero para ello, insiste, se necesita un impulso por parte de las Instituciones "que ha vuelto a llegar tarde".