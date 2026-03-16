Ya ha entrado en vigor: nuevas ayudas en el transporte público de Zaragoza que beneficiarán a más de 3.000 personas

Natalia Chueca, este jueves en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. Miguel G. García/Daniel Marcos Ayuntamiento de Zaragoza

Desde el pasado 2 de marzo, Zaragoza cuenta con nuevas bonificaciones en su transporte público.

El Ayuntamiento ha ampliado los descuentos para facilitar el acceso tanto a los autobuses urbanos como al tranvía, una medida que busca mejorar la movilidad diaria de miles de ciudadanos.

Aunque la iniciativa ya se había anunciado a comienzos de año, su aplicación efectiva ha requerido varias semanas de preparación para adaptar los sistemas de venta y validación de títulos.

Ahora, con la medida ya en marcha desde principios de mes, se calcula que más de 3.000 residentes en la ciudad podrán beneficiarse directamente de estas ayudas.

La principal novedad es la creación de abonos más económicos para personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%. Con esta medida, este colectivo pasa a tener condiciones similares a las que ya disfrutan las familias numerosas en los abonos de 30, 90 y 365 días.

Conviene recordar que actualmente los abonos de transporte en Zaragoza ya cuentan con un descuento general del 40 %, resultado de la combinación de ayudas municipales y estatales aplicadas a los títulos con tarjeta multiviaje.

A ese ahorro se suma ahora una rebaja adicional de entre el 8 % y el 15 % para las personas con discapacidad.

Tras aplicar estas nuevas bonificaciones, los precios quedan así:

Abono de 30 días: 26,70 euros

Abono de 90 días: 64,65 euros

Abono de 365 días: 223,25 euros

Para obtener estos abonos bonificados, los usuarios deben acudir presencialmente a la Oficina de Atención al Cliente de Avanza, situada en el centro comercial El Caracol.

Allí deberán presentar el DNI o NIE original, una fotografía reciente (o la antigua tarjeta personal de transporte si ya disponían de una) y un documento oficial que acredite el grado de discapacidad, como la tarjeta nacional o europea o la resolución administrativa correspondiente.

El Ayuntamiento enmarca esta iniciativa dentro de su política de movilidad inclusiva. La alcaldesa, Natalia Chueca, ha señalado en varias ocasiones que el objetivo es avanzar hacia una ciudad "cada vez más accesible y amable", reforzando las medidas dirigidas a las personas con discapacidad.

Además de las ayudas económicas, el consistorio también trabaja en mejorar el acceso al transporte. Entre otras actuaciones, se ha aprobado la compra de 23 nuevas validadoras, que se instalarán junto a la puerta central de los nuevos autobuses eléctricos Mercedes‑Benz eCitaro que llegarán a la flota municipal a finales de 2026.