Confirmado por el Ayuntamiento: cortes de tráfico y autobuses afectados por obras en Parque Venecia (Zaragoza)

El Ayuntamiento de Zaragoza ha informado este domingo de que a partir del próximo martes 17 de marzo Ecociudad comenzará la reparación de un colector de vertidos en la avenida de la Policía Local, en el barrio de Parque Venecia, lo que afectará al tráfico y a varias líneas de autobús durante dos semanas.

En concreto, está previsto que los trabajos duren hasta el miércoles 1 de abril y tendrán lugar en el tramo entre la calle Piranesi y el acceso/salida del supermercado Lidl.

Durante este tiempo será necesario activar un leve desvío y giros tanto de los vehículos particulares como de cuatro líneas de autobús que acceden al barrio o suben hacia el centro comercial Puerto Venecia.

Esto supone que el tráfico de subida debe girar por calle Piranesi y volver a la avenida de la Policía Local por la avenida del Puente de los Suspiros.

En el caso del autobús urbano, las líneas 23 y N5 sentido Parque Venecia llegarán al barrio girando por Piranesi, avenida Puente de Los Suspiros a la rotonda de avenida Policía Local con Tiziano.

Por su parte, las líneas 31 y C4 sentido Puerto Venecia sortean las obras girando por Piranesi, avenida Puente de Los Suspiros y regresarán a la avenida Policía Local.

En todos estos casos, la parada de bus que hay junto al CEIP María Zambrano se suprime durante la duración total de las obras.

Asimismo, desde el Consistorio se recomienda a los ciudadanos que durante los fines de semana se busquen otras rutas alternativas con el fin de evitar posibles congestiones de tráfico en la zona y priorizar el acceso a los vecinos del barrio.