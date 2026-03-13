Sánchez plantea vivienda pública en una parcela inundable del río Huerva en Cuarte: "Es espeluznante"

El Ayuntamiento de Cuarte de Huerva ha mostrado su preocupación tras conocer que una parcela situada junto al río Huerva, actualmente propiedad de la SAREB, figura entre los suelos propuestos dentro de la estrategia del Gobierno central para impulsar vivienda pública.

Según explican desde el consistorio, el terreno al que se hace referencia presenta importantes limitaciones hidráulicas y urbanísticas que lo hacen incompatible con cualquier desarrollo residencial.

En primer lugar, la parcela se encuentra dentro del Dominio Público Hidráulico del río Huerva, circunstancia que ha sido acreditada mediante informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Esta situación implica que el suelo forma parte del espacio natural del río y que cualquier actuación edificatoria estaría condicionada o directamente impedida por la normativa hidráulica.

Además, se trata de un ámbito claramente inundable, tal y como se ha podido comprobar durante distintos episodios recientes de crecidas y aportaciones de agua procedentes de barrancos situados aguas arriba del municipio. Las imágenes tomadas en estos episodios muestran cómo el agua invade rápidamente la parcela, que actúa de hecho como zona natural de expansión del río.

Precisamente por este motivo, el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva lleva tiempo impulsando el proyecto del Parque Fluvial del río Huerva, una actuación estratégica cuyo objetivo es recuperar el espacio del cauce, ampliar su capacidad hidráulica y reducir el riesgo de inundaciones en el casco urbano.

El proyecto cuenta ya con informes favorables tanto de la Confederación Hidrográfica del Ebro como del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) y forma parte de una estrategia más amplia para mejorar la seguridad del municipio frente a fenómenos meteorológicos extremos.

En este contexto, el consistorio considera que destinar esta parcela a vivienda pública carece de sentido desde el punto de vista técnico y de seguridad, ya que se trata de un terreno vinculado directamente al funcionamiento hidráulico del río y necesario para el desarrollo del parque inundable previsto.

La alcaldesa de Cuarte de Huerva, Elena Lacalle, ha señalado que “resulta espeluznante que se plantee construir vivienda social en un terreno inundable dentro del propio cauce del río Huerva, especialmente después de los episodios de inundaciones que hemos sufrido en los últimos dos años y medio y que tanto daño han causado a nuestros vecinos”.

Lacalle ha recordado que el municipio ha vivido situaciones muy difíciles como consecuencia de las avenidas y de las escorrentías procedentes de barrancos situados aguas arriba, lo que ha obligado a destinar importantes recursos municipales a reparar daños y proteger zonas urbanas.

“Después de todo lo que ha sufrido Cuarte con las inundaciones, es incomprensible que se plantee construir viviendas precisamente en una zona que el propio río necesita para desbordarse de forma natural”, ha señalado la alcaldesa.

Según ha explicado, precisamente para evitar que episodios como los vividos en los últimos años vuelvan a repetirse, el Ayuntamiento está impulsando el parque fluvial del río Huerva, una actuación que permitirá ampliar la sección hidráulica del cauce y mejorar la capacidad de evacuación del agua.

“Si algo hemos aprendido en estos últimos años es que el río necesita espacio. Quitarle ese espacio para poner viviendas sería repetir los errores del pasado”, ha añadido.

Desde el Ayuntamiento se insiste en que la promoción de vivienda asequible es una prioridad social compartida, pero subrayan que debe realizarse en suelos adecuados y seguros, no en espacios que forman parte del sistema fluvial y que resultan fundamentales para proteger al municipio frente a futuras avenidas.

Por ello, el consistorio solicita que se revise la inclusión de este suelo dentro de la propuesta de la SAREB y que se tenga en cuenta la realidad hidráulica del terreno y el proyecto de parque fluvial que el municipio está impulsando para garantizar la seguridad de sus vecinos.