PP y Vox inician el camino para reducir la estructura del Ayuntamiento sin grandes avances: "Debemos estudiarlo"

Dos semanas han pasado desde que PP y Vox llegaron a un acuerdo que les permitió al Gobierno municipal poder sacar adelante los presupuestos de 2026.

También dos fueron los 'peros' que pusieron los de Abascal: una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que únicamente sancione en los días de poca contaminación y reducir la estructura del Ayuntamiento (Sociedades y Patronatos).

El primero ya está en camino de convertirse en una nueva ordenanza, el segundo se ha comenzado a acotar este martes a través de una primera reunión entre el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Ángel Lorén, y la portavoz de VOX, Eva Torres.

Se ha dado así un primer paso para acometer este "escollo" a través de una serie de informes técnicos que, según han explicado ambos concejales, permitirán evaluar el funcionamiento y las posibilidades de reorganización de estas estructuras.

Aunque, más allá de eso y de que se ha cerrado un calendario de reuniones para cada "aproximadamente" 15 días, la jornada de este viernes ha sido más bien introductoria.

No está decidido todavía por donde comenzarán a acotar las estructuras, y así lo han confirmado tanto Torres como Lorén. "Primero debemos evaluarlas, porque no se trata de ver cuál es más fácil, sino cuál es más útil para el zaragozano. Además esto es una negociación y tenemos que ponernos de acuerdo entre los dos partidos", ha explicado la portavoz de Vox.

Tampoco se saben los tiempos que podrían durar estas reuniones y estudios, ni mucho más detalle. Aun así, ambas partes han concluido la reunión con un sentimiento de "gran satisfacción" y con una sintonía que hace tan solo unas semanas parecía perdida.

El propio Lorén ha destacado, de hecho, que las relaciones entre ambas formaciones se están desarrollando en un clima de "entendimiento, responsabilidad y respeto institucional".

"Hemos demostrado durante ocho años que cuando se antepone el interés general a cualquier cálculo político es posible alcanzar acuerdos que beneficien a toda la ciudad", ha señalado.