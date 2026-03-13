Cae una organización que falsificaba documentos para la "regularización" de migrantes: cobraban hasta 10.000 euros

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal asentada principalmente en Zaragoza y dedicada, presuntamente, a facilitar documentación falsa a migrantes para regularizar su situación administrativa en España. Además, el cabecilla de esta trama es el responsable del Hostal ilegal del Parque Roma y San José, quien ya ha sido imputado en otras ocasiones.

En esta ocasión, se le imputan delitos de pertenencia a grupo criminal, favorecimiento de la inmigración ilegal y falsedad documental. Por ello, ahora, tras ser detenido en esta operación y pasar ante la autoridad judicial, ha ingresado en prisión.

En cuanto al grupo, se trata de miembros especializados dedicados a la falsificación de documentos por los que cobraban hasta 10.000 euros, lo que habría beneficiado a más de 5.000 migrantes.

A dichos individuos se les ofrecía la posibilidad de gestionar autorizaciones de residencia incluso sin necesidad de desplazamiento físico, mediante el envío de copias de pasaportes, empadronamientos obtenidos a distancia, aperturas de cuentas bancarias o la obtención de certificados médicos.

Así, la investigación policial se inició tras detectar un incremento significativo en las solicitudes de autorizaciones de residencia temporal formuladas por ciudadanos en situación irregular de diversas nacionalidades. De este modo, en el análisis preliminar de dichas solicitudes se detectó la aportación de documentación carente de autenticidad.

De esta manera, las investigaciones realizadas por los agentes permitieron constatar la existencia de una organización criminal de carácter internacional asentada en España, principalmente en la provincia de Zaragoza, aunque con ramificaciones en otras como Alicante, Murcia y Huesca.

Esta operación policial no hubiera sido posible sin la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza y ha concluido con el arresto de 61 personas en las provincias de Zaragoza (56), Barcelona (2), Huesca (2) y Teruel (1).

Empadronamientos y contratos de trabajo falsos

Para la elaboración de empadronamientos fraudulentos empleaban varios métodos, desde la presentación de falsificaciones de documentos de identidad y las autorizaciones de los propietarios de los domicilios donde empadronaban, hasta el conocido método llamado “look‑a‑like”.

Una manera de actuar en la que se presentaban individuos con parecido físico a la persona a empadronar, evitando así la presencia real del interesado en el municipio o incluso en territorio español. Con este fin, los miembros de la organización transportaban e intercambiaban documentación ajena -incluidos pasaportes- percibiendo cantidades económicas adicionales por dicha actividad.

Asimismo, se detectó la existencia de empresas pantalla utilizadas para justificar ingresos en España por parte de los clientes de la organización, así como para formalizar contratos laborales inexistentes y tramitar altas en la Seguridad Social que eran anuladas pocos días después, con el único propósito de aportar documentación aparentemente válida en las solicitudes de residencia.

Más de 5.000 migrantes

Por otro lado, los pagos exigidos por la prestación de estos servicios oscilaban entre 600 y 900 euros por la obtención de un empadronamiento fraudulento, entre 3.000 y 10.000 euros por la formalización de un contrato de trabajo ficticio y 500 euros por el transporte de los migrantes y la entrega de la documentación asociada.

Además, se estima que desde el inicio de las actividades delictivas atribuidas a la organización criminal investigada, el número de inmigrantes en situación irregular que habrían recibido los documentos necesarios para iniciar los trámites de regularizaciones en España superaría los 5.000.

Durante la operación policial se ha procedido a la detención de 61 personas de origen español, argelino y marroquí. Del total de detenidos, 18 son miembros de la organización criminal, mientras que el resto pertenece a la red clientelar.

De igual modo, se ha llevado a cabo la entrada y registro en cuatro domicilios de Zaragoza, donde se ha incautado dinero en efectivo, documentos falsos, así como diversa documentación relacionada con los hechos narrados.

Por último, se trata de una operación que continúa abierta y de la que no se descartan más detenciones.