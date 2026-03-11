El barrio de Zaragoza más barato para buscar piso: se vende por 175.000 euros un chalet de tres habitaciones

Los precios de la vivienda no paran de subir en Zaragoza. Un problema generalizado en todo el país que complica, cada vez más, la búsqueda de pisos a precios (más o menos) asequibles.

Y es que, aunque la ciudad no para de crecer, los expertos apuntan como causante de los precios estrepitosamente altos al aumento de demanda en comparación con una escasez en la oferta de vivienda.

Con estas, el metro cuadrado en la capital ya supera los 2.200 euros, según el portal inmobiliario de Idealista. Una cifra que, si hasta hace poco era exclusiva de los barrios más cotizados de la ciudad (como el Centro o Romareda), ahora ya alcanza a otros que son tradicionalmente obreros como Delicias (a 2.093 euros el m²) o las Fuentes (2.120 euros el m²). En comparación con los precios de febrero de 2025, la vivienda en estos distritos se ha incrementado entre un 13% y un 15%.

Pero todavía quedan algunos barrios donde los pisos se resisten a la subida. Ejemplo de ello es el barrio de Torrero donde, si bien el metro cuadrado ha aumentado su precio en un 8,4%, el precio medio de la vivienda se sitúa por debajo del resto de zonas, a 1.782 euros/m².

Eso sí, lo cierto es que muchos de estos precios más atractivos esconden una realidad oculta. Entre todo el catálogo de viviendas en este barrio, muchas opciones están situadas en la franja de los 25.000 y 30.000 euros, eso sí… ocupadas ilegalmente. Ser el barrio más barato de Zaragoza tiene sus desventajas, y la okupación encabeza la lista de ellas.

Pero todavía quedan opciones para aquellos que buscan un lugar habitable. De hecho, las oportunidades siguen siendo notables.

En la calle Oviedo, un chalet pareado de tres habitaciones tiene un módico precio de 175.000 euros. La vivienda cuenta con una superficie de 120 m² construidos (unos 115 útiles) y, según el anuncio, ha sido reformada recientemente.

Además, se ofrece completamente amueblada. Eso sí, solo cuenta con un baño.

En cuanto a su ubicación, la casa se encuentra a pocos minutos del parque de la Paz, lo que la convierte en un lugar perfecto para disfrutar de paseos al aire libre. Además, la cercanía a Puerto Venecia y diversas opciones de comercio, colegios y hospitales facilita la vida diaria.

El fácil aparcamiento es otro punto a favor de esta propiedad, que también cuenta con armarios empotrados y calefacción eléctrica de bomba de frío/calor.



Tiene una parcela de 140 m² y una orientación sur-este, por lo que la casa cuenta con luz natural durante todo el día. Su clase energética C garantiza un consumo eficiente, lo que se traduce en un ahorro significativo en las facturas.

Otra de las 'gangas' de Torrero se encuentra en la calle de los Hermanos Gimeno Vizarra, 35. La vivienda es un tercer piso (exterior con ascensor) de tres habitaciones que cuesta un total de 183.000 euros.

El edificio se levantó en 1970, aunque el piso se encuentra totalmente reformado y, además de contar con un baño, tiene también una terraza que aporta mucha luz a la vivienda, cuya orientación es norte.

Estas son solo dos de las 'joyas' que se pueden encontrar en este tradicional barrio de Zaragoza. Aunque, como todo, uno debe buscar mucho para encontrar un chollo que merezca la pena.