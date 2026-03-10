Marisa y Carlos, matrimonio de 50 años: "El truco para durar tanto con tu marido es el amor, la paciencia y discutir"

Cada vez cuesta más enamorarse. No solo por conocer a una persona especial sino por conseguir ir de la mano por el mismo camino de la vida. Eso Marisa y Carlos, aragoneses que celebran sus bodas de oro, lo saben bien.

Desde que se conocieron hace ya medio siglo en el pueblo de Marisa -donde fue destinado Carlos por trabajo- no se han separado. Y es que, aseguran que lo suyo fue, como se suele decir, "amor a primera vista".

"La conocí y, a los cuatro meses cuando me tuve que venir a Zaragoza a vivir ella se vino conmigo", recuerda Carlos. Dicen que lo suyo ha sido, además de por la "paciencia", cosa de la "suerte". "Después de tantos años seguimos teniendo salud y hemos formado una familia maravillosa", cuenta Marisa, sonriendo.

Pero esto del amor, el que dura para toda la vida, para ellos no solo tiene un truco, sino varios. "Son muchas las cosas necesarias para poder durar juntos tantos años: el amor, la paciencia, la comprensión y la suerte", asegura ella, agarrando fuerte el brazo de Carlos.

Aunque estos son consejos para parejas "de las de antes", ellos mismos consideran que son los jóvenes "los que también pueden enseñar mucho sobre parejas, saben más incluso que los mayores".

Independientemente de todo eso, este martes han celebrado en Zaragoza, junto a otras 422 parejas, sus bodas de oro. Por primera vez, este tradicional acto ha tenido lugar en el Restaurante Aura, ya que el notable incremento de la participación ha desbordado la capacidad del Teatro Principal, donde se había celebrado en anteriores ediciones.

Más parejas

En concreto, ha crecido un 34% respecto al año pasado, cuando asistieron 315 parejas, y un 89% en comparación con las 227 parejas de 2024.

Este nuevo espacio, con mayor aforo, ha permitido acoger a todas las parejas asistentes en un entorno privilegiado a orillas del río Ebro y bajo la mirada de las torres del Pilar. Por la tarde, tras la comida, tendrá lugar una sesión de baile en el mismo complejo.

Además, en esta edición se ha incorporado una novedad tecnológica: las fotografías que las parejas entregaron como recuerdo del día de su enlace han sido tratadas con inteligencia artificial para darles vida durante unos segundos, recreando aquel instante de complicidad y amor que marcó el inicio de su historia juntos.

Ha estado presente en el evento la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha asegurado que se trata de "un acto especialmente conmovedor, porque detrás de cada una de estas parejas hay una historia de amor, de esfuerzo compartido, de constancia, de renuncias, de familia, de dificultades superadas y de una vida construida juntos día a día".

Este homenaje forma parte del conjunto de actividades que el Ayuntamiento de Zaragoza impulsa para promover la participación social, el envejecimiento saludable y el reconocimiento a la contribución de las personas mayores a la ciudad. Zaragoza fue uno de los primeros municipios españoles en formalizar su adhesión a la Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyo objetivo es favorecer entornos accesibles y participativos que fomenten un envejecimiento activo y saludable.

En este marco, el Ayuntamiento organiza desde 2006 este acto de homenaje a las parejas que han convivido durante medio siglo, poniendo en valor su trayectoria vital y su contribución al desarrollo familiar y social de Zaragoza.

Con este reconocimiento, el Ayuntamiento de Zaragoza reafirma su compromiso con las personas mayores y con la construcción de una ciudad más amable, inclusiva y agradecida con quienes han contribuido a su desarrollo a lo largo de toda una vida.