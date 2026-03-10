El exministro Jordi Sevilla, en el Foro ADEA en Zaragoza: “Europa debe dejar de ser la ovejita en un mundo de lobos”

La Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA) ha celebrado este martes, en el Hotel Palafox de Zaragoza, un nuevo Foro ADEA con la presencia de Jordi Sevilla, economista, exministro y expresidente de Red Eléctrica de España.

Durante su intervención, Sevilla ha puesto el foco en temas como la situación geopolítica actual, la posición de la Unión Europea en el mapa mundial, el conflicto en Oriente Medio y los principales problemas de los españoles.

En este sentido, en un escenario económico y político marcado por la incertidumbre tanto en España como en Europa, la figura de Jordi Sevilla ha cobrado especial relevancia este 2026 tras la publicación de un manifiesto en el que el economista abogó por una reflexión estratégica en el seno del Partido Socialista.

Así, la cita ha comenzado con “El minuto social”, iniciativa puesta en marcha por ADEA este 2026 para dar espacio y voz a diferentes asociaciones, dentro del programa ADEA Social.

En esta ocasión, la Asociación de Apoyo al Tratamiento de Ansiedad y Depresión en Aragón (AFDA) ha sido la invitada de cara a dar visibilidad y promover el cuidado de la salud mental y el bienestar de la población de Aragón.

Así, el economista ha comenzado analizando el actual momento geopolítico. A su juicio, las tres grandes potencias -Estados Unidos, China y Rusia- han dejado de aceptar las reglas del sistema multilateral que ha regido las relaciones económicas y políticas durante décadas.

Jordi Sevilla. ADEA.

“El mundo de normas, leyes y acuerdos en el que hemos vivido ya no existe”, ha advertido, subrayando que cada vez más los conflictos y decisiones estratégicas globales, como la que se está viviendo en Oriente Medio, terminan afectando directamente “a nuestros bolsillos, nuestras empresas y nuestras economías familiares”.

Por ello, en este nuevo escenario, el economista ha puesto el foco en la posición de la Unión Europea, que a su juicio corre el riesgo de quedar relegada “si no refuerza su integración política y económica”.

Sevilla ha señalado que Europa debe avanzar hacia una mayor autonomía estratégica en ámbitos como la energía, la defensa o la industria tecnológica. “Si queremos dejar de depender de países que ya no son amigos como China, que ahora es un competidor, o del gas ruso, tendremos que utilizar la única fuerza que tiene Europa: somos muchos, ricos y con un potencial de mercado muy elevado" ha afirmado.

Además, ha subrayado que solo una cooperación interna permitirá a la UE “dejar de ser la ovejita en un mundo de lobos”.

El exministro también se ha referido al papel de Europa ante los conflictos internacionales actuales, señalando que la Unión sigue reaccionando con lentitud y división ante escenarios de tensión global. En su opinión, la falta de una política exterior y de defensa plenamente coordinada debilita la capacidad europea de actuar con eficacia.

“Nadie se atreve hoy en día a llevarle la contraria a Estados Unidos”, ha señalado, apuntando que el continente debe reforzar su capacidad de decisión si quiere evitar quedar al margen de las grandes decisiones estratégicas.

Clima político en España

En el plano nacional, Sevilla ha mostrado su preocupación por el clima político en España y la dificultad de alcanzar acuerdos entre las principales fuerzas parlamentarias. “Existe una anormalidad democrática en nuestro país: que PP y PSOE no puedan sentarse a hablar y pactar nada no es normal”, ha afirmado.

“Después de las próximas elecciones podemos encontrarnos con un escenario de ingobernabilidad y parálisis”, ha advertido.

Uno de los ejemplos más claros de esta falta de cooperación política, según Sevilla, es el problema de la vivienda, que ha señalado como la principal preocupación de los ciudadanos en la actualidad.

“En democracia es muy difícil resolver problemas como este sin acuerdos entre el Gobierno central y los ayuntamientos”. Este contexto, ha añadido, refleja un creciente “desacople” entre la ciudadanía y la clase política.

Además, según ha señalado, las encuestas muestran que para muchos españoles los partidos políticos se han convertido en uno de los principales problemas del país. “Si quienes tienen que resolver mis problemas se convierten en el problema, ¿qué esperanza tengo?”.

Sevilla ha abordado también el actual contexto económico en España, donde ha reconocido la solidez de algunos indicadores macroeconómicos, pero ha advertido de los desequilibrios en el reparto del crecimiento. “Todos los organismos dicen que estamos creciendo, pero la cuestión clave es cómo se distribuye ese crecimiento”, ha señalado.

En su opinión, buena parte de la expansión económica reciente se ha concentrado en los beneficios empresariales y las rentas del capital, mientras que muchos trabajadores aún no han recuperado su poder adquisitivo previo a la crisis financiera.