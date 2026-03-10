EL ESPAÑOL DE ARAGÓN te invita a disfrutar de la música en directo de 'Esta Tierra Salvaje, Carmina Burana' en el Teatro Principal de Zaragoza

El sorteo permanecerá activo hasta las 9.00 del próximo lunes, 16 de marzo, en el perfil de Instagram de El ESPAÑOL DE ARAGÓN.

EL ESPAÑOL DE ARAGÓN te invita a disfrutar del concierto 'Esta Tierra Salvaje, Carmina Burana' en el Teatro Principal de Zaragoza, un concierto de música en directo. Su misión es llevar música de talla mundial a una amplia comunidad a través de una serie anual de conciertos, un activo programa de participación comunitaria y una ambiciosa visión artística.

Para participar en el sorteo de UNA ENTRADA DOBLE para el próximo miércoles 18 a las 19.30 bastará con seguir a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN (@elespanoldearagon) y al Teatro Principal (@teatroprincipaldezaragoza) en Instagram, dar a ME GUSTA al post del sorteo, compartirlo en tus historias y mencionar a la persona con la que te gustaría ir a ver la obra (cuantas más menciones, más posibilidades de ganar). Puedes participar hasta las 9.00 del próximo lunes, 16 de marzo.

Música en directo desde Nueva York

En una colaboración de la Fundación Teatro Real de Madrid con Música Viva New York llega a Zaragoza un concierto de música en directo bajo el título 'Esta Tierra Salvaje, Carmina Burana'. Proponen un recorrido que empieza con obras contemporáneas y termina con un clásico del siglo XX. La primera parte del concierto incluye piezas como 'Momotombo' de Gilda Lyons, 'Cloudburst' de Eric Whitacre y 'Raua Needmine', de Veljo Tormis, dirigidos por el director de orquesta Alejandro Hernández-Valdez.

A continuación, tendrá lugar una pausa y el concierto continuará con Carmina Burana de Carl Orff. Lo llamativo de esta versión es su instrumentación, ya que en lugar de una orquesta completa, la base musical recae en dos pianos y cinco percusionistas. Para ello, cuentan con los pianistas del Teatro Real Riccardo Bini y Edoardo Barsotti, acompañados por las Percusiones del Centro Superior de Música de Aragón (CSMA).

El apartado vocal es igualmente extenso, con la participación del Coro Infantil Amici Musicae del auditorio de Zaragoza y un grupo de solistas compuesto por las sopranos Anna Aistova y Erinn Sensenig, el contratenor Rodolfo Girón, los tenores Shawn Bartels y Juan Hernández, el bajo Matt Mueller y el barítono Enrique Torres Domínguez.