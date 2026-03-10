De la Cincomarzada hasta el Hola Primavera: todo lo que el viento y la lluvia se llevó en Zaragoza

La Cincomarzada de este 2026 no ha sido la única celebración que en los últimos años (o meses) ha tenido que ser cancelada por temporales, diluvios, tormentas y otros tantos tipos de climatologías adversas a los que la capital de Aragón nos tiene acostumbrados.

De hecho, hace tan solo unas semanas Zaragoza tuvo que renunciar al tradicional desfile de Carnaval por las fuertes rachas de viento que trajo consigo la borrasca Oriana (una de tantas que vinieron durante los primeros meses del año).

Y es que, parece que el refrán de 'en abril, aguas mil' ha pasado a ocupar la gran mayoría del calendario zaragozano. Prueba de ello son los otros tantos actos que se han visto perjudicados por dichas precipitaciones.

No digamos ya las que combinaron la lluvia con las fuertes rachas de cierzo, como sucedió el pasado 'Hola Primavera' de 2025. Ambas condiciones obligaron a suspender el festival en dos ocasiones.

Inicialmente estaba previsto para el fin de semana del 22 de marzo. Aunque, debido a las inclemencias meteorológicas, el Consistorio decidió aplazar todas las actividades para el 29 y 30 de ese mes.

Pero el tiempo no cedió tampoco a la nueva fecha. Fue una alerta de vientos de hasta 90 km/h la que obligó al Ayuntamiento a cancelar definitivamente el festival 24 horas antes, ya que no se iban a poder desarrollar de forma cómoda y segura las actividades culturales durante las jornadas aquel fin de semana de marzo.

Unas aguas que pusieron en juego también otro de los espectáculos más esperados de aquel 2025 en la ciudad: el Monumental Tour. Para la jornada en la que se iba a desarrollar aquel 'show' de luces en la plaza del Pilar se esperaban fuertes lluvias.

Aunque, por aquel entonces, la suerte estuvo de parte de la capital pues el tiempo aguantó la mayor parte del espectáculo (a excepción de algunos momentos en los que hubo que sacar el paraguas).

El 2024 no fue un buen año tampoco. No solo se vivió una Semana Santa pasada por agua, que obligó a cancelar la procesión del Santo Entierro, también los Pilares.

El agua que cayó durante el primer fin de semana de octubre empapó, literalmente, las Fiestas del Pilar y obligó a suspender una diversidad de actos, entre ellos, el espectáculo de drones que estaba programado en el recinto de Valdespartera. Los conciertos de los escenarios exteriores también se vieron afectados teniendo que ser cancelados o trasladados a interiores, entre ellos los de la plaza del Pilar y la Estación Norte.

Lo que aguantó, como siempre, contra viento y marea fue la Ofrenda de Flores. Y es que, ya sea con paraguas o con un gran viento a las espaldas, a lo que Zaragoza nunca renunciará es a su devoción por la Virgen del Pilar.