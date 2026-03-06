El parque del Agua de Zaragoza se transformará en un motor económico, de ocio y deportivo: este es el plan

La ruina y el abandono del Parque del Agua podrían tener los días contados. Prueba de ello es el futuro del canal de Aguas Bravas, una infraestructura que se transformará en un espacio vinculado al deporte acuático, el ocio familiar y el turismo.

Se trata de la tercera concesión fallida a la que Zaragoza logra dar carpetazo. Antes lo fueron el centro de Hípica y el parque Multiaventura, cuyas instalaciones fueron desmontadas hace unos meses para reconvertir la zona en un espacio verde.

Otra de las señales de que el Ayuntamiento tiene como prioridad la recuperación de esta zona es la inversión de 350.000 euros este año -dentro de un contrato plurianual para 2026, 2027 y 2028 dotado con 2,23 millones de euros- con la que se pretenden reforzar las labores de mantenimiento y conservación de este importante pulmón verde de la ciudad.

Sin embargo, todavía son muchos los espacios pendientes de recuperar y rehabilitar. Entre ellos, el pabellón de ceremonias, el centro deportivo Soccer World, las playas de la Expo, el quiosco Luna Nueva, el minigolf, el spa Ranillas, el pabellón de celebraciones, el quiosco del Acueducto, el huerto o la zona infantil.

Muchas de estas concesiones, además, continúan inmersas en procesos judiciales para poner fin a negocios que nunca llegaron a consolidarse. Es el caso del “limbo” en el que se encuentran las playas de la Expo o el Soccer World, dos de los proyectos más problemáticos heredados de la Expo 2008.

En este contexto, la recuperación de Aguas Bravas supone el inicio de un largo camino para revitalizar el Parque del Agua. Según ha podido saber este diario, el objetivo es seguir una línea similar con el resto de concesiones.

Es decir, la intención es devolver a la vida -y a la ciudad- un espacio que ha permanecido olvidado durante años, pero que aún conserva un enorme potencial. Con sus 120 hectáreas, el Parque del Agua es el segundo gran pulmón verde de Zaragoza y podría convertirse en un lugar de referencia para el ocio familiar, el deporte y el disfrute de la naturaleza.

Una idea que ya avanzó la alcaldesa, Natalia Chueca, durante su visita al canal de Aguas Bravas, cuyas instalaciones estaban listas para salir a licitación. Durante su intervención, la regidora señaló la voluntad municipal de recuperar el resto de equipamientos siguiendo el modelo de este proyecto, que, si toda la documentación es correcta, podría adjudicarse próximamente a la empresa Océano Atlántico.

El objetivo final es convertir este gran espacio verde en un "motor deportivo, ambiental y económico para la ciudad" mediante fórmulas de colaboración público-privada.

Tras centrar sus esfuerzos en otras grandes zonas verdes de la ciudad -como el Parque Grande José Antonio Labordeta o el entorno del El Portillo-, el Ayuntamiento dirige ahora su mirada hacia el Parque del Agua. No obstante, la tarea no es sencilla ni rápida.

Y es que se trata de uno de los grandes proyectos que quiere sacar adelante el Gobierno municipal de cara a la próxima legislatura. Un plan a futuro que mira por un lado hacia el crecimiento de la ciudad en Arcosur y, por otro, al lado contrario del río.