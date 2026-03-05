El canal de Aguas Bravas acercará el Pirineo a Zaragoza: traerá lo mejor del turismo activo para todo el año

Océano Atlántico es la única empresa que se ha presentado al concurso público para la gestión del canal de Aguas Bravas, infraestructura que lleva más de 10 años parada y abandonada. Como el resto de concesiones del Parque del Agua, que en su día albergaron la gloria de la Expo 2008. Pero eso está a punto de cambiar.

Y es que si la empresa cumple todos los requisitos y la información exigida de la licitación (que aún no está adjudicada), el canal vivirá una transformación como nunca vista. Según ha podido conocer este diario, el proyecto busca convertir la concesión caída durante muchos años en el olvido en un polo del turismo. Uno muy especial: el de montaña.

La idea es algo así como "acercar el Pirineo y el deporte de aventuras a Zaragoza". Es decir, dotar a la infraestructura de todo lo necesario para traer lo mejor del turismo activo a la capital, "donde se podrá desarrollar este tipo de actividades acuáticas durante todo el año y no por temporadas".

Una oferta que se verá potenciada con otro de los proyectos que actualmente gestiona Océano Atlántico: el camping de Zaragoza, con el que pretende generar sinergias vinculadas al agua, la aventura y el deporte en el canal.

Pero no todo será esto. El proyecto, además de potenciar el ocio y el turismo, busca convertir el espacio en todo un centro deportivo 'top'.

La empresa es conocida por desarrollar tanto ocio y turismo, como educación, cultura y tiempo libre por todo Aragón. Todo esto, sumado a la vinculación con distintas federaciones deportivas de Aragón, hacen que en el esbozo del futuro canal de Aguas Bravas haya un espacio de formación para los equipos.

Se plantea así la posibilidad de integrar en el proyecto a federaciones, clubes y entidades deportivas, con el fin de "conectar lo que hasta ahora estaba desconectado" y fomentar "un espacio abierto a la colaboración".

Tres grandes zonas

El proyecto, tal y como se imponía en los pliegos, contempla actuar las tres grandes áreas: el propio canal de aguas bravas, los bajos de la Torre del Agua, y la zona de aguas tranquilas.

En este último, se busca crear un espacio "más familiar y recreativo" potenciando el embarcadero -donde volverán los barquitos, aunque todavía no es seguro si serán cisnes- y el Kiosko, en el que se creará un bar-cafetería de comida rápida.

En conjunto, el objetivo es "dinamizar un espacio que lleva años sin uso, recuperando su actividad y adaptándolo a nuevas demandas deportivas, formativas y turísticas".

Entre las actividades previstas se encuentra el impulso del rafting en el canal, así como otras propuestas de aventura típicas del Pirineo (como puede ser el kayac o el paddle surf). Combinado con un espacio de aguas tranquilas para un uso abierto a todo tipo de públicos.

Una de las concesiones más ruinosas

La operación busca poner fin a una de las concesiones más ruinosas de la Expo, que contó en su día con una inversión cercana a 6 millones de euros. Y, es que, pese a que las expectativas estaban muy altas para este recinto, no acabó de triunfar.

En gran parte porque la balsa inferior, desde que se abrieron las puertas de las instalaciones, perdía agua. Un problema que obligaba a aumentar el bombeo y que encarecía los costes de luz a niveles desproporcionados.

Pero, el canal de Aguas Bravas es solo el primer paso de un proyecto del Gobierno municipal más grande: el de recuperar el Parque del Agua, hoy en día abandonado y muy deteriorado.