Chueca asegura que seguirá trabajando con Vox, pese a la concejal 'tránsfuga': "Nos han apoyado 7 presupuestos"

La entrada de una nueva concejal al Ayuntamiento de Zaragoza, ahora que Julio Calvo ha dejado libre su sillón, ha levantado el revuelo entre partidos. Sobre todo, tras conocerse que Marisa Gaspar recogería su acta pero no dentro del grupo de Vox, del que se separó en 2023, sino como concejal 'no adscrita'.

Esto cambia la estructura del salón de plenos, concretamente para los de Abascal que pasarán de tener cuatro escaños a tres. Situación que deja a Vox a la deriva de las negociaciones, pues ahora la alcaldesa Natalia Chueca podría encontrar ese voto que necesita para la mayoría en el grupo mixto.

Pero teorías aparte, lo que pase en el salón de plenos de aquí a unos meses no se puede conocer. Así lo ha asegurado la propia alcaldesa, quién ha insistido en que lo primero es "ver cómo van transcurriendo los acontecimientos".

Lo que sí dice tener claro que es que Vox ha sido un aliado fiel para el PP estos siete años de Gobierno. Ni más ni menos que siete presupuestos pactados, el último el de este 2026.

"Vamos a seguir trabajando con el presupuesto aprobado y con el Grupo Municipal de Vox con el que venimos trabajando mucho tiempo. A partir de ahí, yo no conozco a la persona que va a incorporarse y, obviamente, desconozco sus posicionamientos, su planteamiento y lo que pueda valorar o pensar", ha declarado Chueca. Unas palabras a las que ha añadido que, este juego de sillas en el Consistorio, es "una circunstancia totalmente ajena al Gobierno, única y exclusivamente del grupo Municipal Vox y de su lista".

Sociedades y Patronatos

Lo que sí cambiará será la estructura en las Sociedades y Patronatos municipales, donde la presencia de los concejales es proporcional y no ponderada (como pasa en las comisiones). Actualmente, entre todos los partidos, hay 10 miembros: cuatro del PP, tres del PSOE, uno de Vox y otro de Zaragoza en Común.

Cifra que deberá cambiar para introducir a Marisa Gaspar, quien representará ahora a una cuarta pata de la oposición como grupo mixto. Ya que su voto es distinto al del resto de partidos.

Eso sí, en lo único que no formará parte Gaspar, según el reglamento municipal, será en la Junta de Portavoces. Por lo demás, cuenta con los mismos derechos que el resto de sus compañeros.