Marisa Gaspar, crítica con Abascal, sustituirá a Julio Calvo como concejal de Vox: "Iré a los plenos y renunciaré al sueldo"

Tan solo un par de horas después de hacerse oficial la renuncia de Julio Calvo como concejal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza ya se conoce quién será su sustituta. Marisa Luisa Gaspar, la siguiente en las listas de Vox y crítica con Abascal, ha confirmado a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN que recogerá el acta y dará el salto a la política municipal.

Una decisión final que dice haber tomado "después de mucha reflexión". Sobre todo, tras haber sido muy abierta en las redes sociales a la hora de posicionarse en contra del partido que lidera Abascal.

Palabras de las que dice "no arrepentirse", pues, tal y como lo asegura, no se siente representada "con la vertiente que ha tomado el partido estos últimos años". Aunque dice que su ideología no ha cambiado, que se mantiene "firme e intacta".

Por eso mismo, la que será nueva concejal de Vox en el Ayuntamiento, ha terminado diciendo que sí. "Defiendo una política que piense en los ciudadanos y no de despacho", asegura, por lo que ha decidido "asistir a todos los plenos, pero sin cobrar el sueldo".

Afirma ser consciente de que "no será cómoda" su posición en el Ayuntamiento, aunque reconoce "el trabajo y la educación" de los que serán sus compañeros durante "este año y medio" antes de las elecciones municipales.

Sorpresa

Las primeras reacciones del grupo no han tardado en llegar. Fuentes cercanas al partido aseguran que la noticia ha sido recibida con "sorpresa" y lamentan la posición en la que se quedarán, a la hora de la verdad, "solo tres concejales".

Así, la decisión de Gaspar es ocupar el cuarto sillón únicamente durante los plenos. Y es precisamente esto lo que "aumentará la carga de trabajo en el resto", aseguran desde Vox.

Eva Torres, actual portavoz del partido en Zaragoza, reconocía a este diario que "todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión" y que está dispuesta a "trabajar con la persona que venga".

